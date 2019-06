per Mail teilen

Im Mai 2018 verschwand die 14-jährige Susanna aus Mainz. Ihre Leiche wurde vor einem Jahr in Wiesbaden gefunden. Der Iraker Ali Bashar soll sie ermordet haben. Der Fall sorgte bundesweit für Entsetzen.

Am 6. Juni 2018 - heute vor einem Jahr - fand die Polizei neben den Bahngleisen in Wiesbaden-Erbenheim die Leiche eines jungen Mädchens. Es war die 14-jährige Schülerin Susanna aus dem Mainzer Stadtteil Lerchenberg. Ihre Mutter hatte sie zwei Wochen zuvor als vermisst gemeldet, weil sie abends nicht nach Hause gekommen war.

Kontakt zu Flüchtlingen

Die Ermittler fanden heraus, dass Susanna zu diesem Zeitpunkt bereits tot war und dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um den 20-jährigen Iraker Ali Bashar handeln soll. Er gehörte zu einer Clique, mit der sich Susanna häufig in Wiesbaden getroffen hatte.

Ali Bashar floh in den Irak

Der Asylbewerber lebte mit seiner Familie in einer Flüchtlingsunterkunft in Wiesbaden-Erbenheim. Er hatte sich nach der Tat in den Irak abgesetzt, war aber drei Tage nach Auffinden der Leiche von der Bundespolizei wieder zurück nach Wiesbaden gebracht worden.

Mordprozess geht dem Ende zu

Seit März diesen Jahres steht Ali Bashar unter anderem wegen Vergewaltigung und Mord vor dem Wiesbadener Landgericht. Zu Prozessbeginn hatte er gestanden, Susanna getötet zu haben, die Vergewaltigung bestreitet er bis jetzt. Am 3. Juli plant das Gericht ein Urteil zu sprechen. Ali Bashar droht eine lebenslange Haftstrafe.

Unterstützung für Susannas Familie

Die Familie von Susanna war bisher bei fast allen Prozesstagen dabei, die Mutter sagte als Zeugin aus. Sie leidet seit dem gewaltsamen Tod ihrer Tochter unter psychischen Problemen und wird unter anderem vom Opferschutzverein "Weißer Ring" psychologisch betreut.