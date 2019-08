per Mail teilen

Das Mainzer Marktfrühstück feiert die 600. Auflage. Seit mehr als 25 Jahren gehört das Treffen auf dem Liebfrauenplatz fest zum Wochenende dazu. Doch das sieht nicht jeder so.

Die Kultveranstaltung hat jede Woche zwischen 6.000 und 8.000 Besucher. Was in den neunziger Jahren mit etwa hundert Besuchern und Bier im Ausschank begann, ist heute zu einem großflächigen Event mit "Weck, Worscht" und viel "Woi" geworden.

Zu Beginn traf sich das Publikum um den Stand der Mainzer Winzer am Liebfrauenplatz. Noch vor ein paar Jahren erstreckte sich das wöchentliche Treffen dann auch um das Gutenberg Museum. Mittlerweile breiten sich die Weintrinker von März bis November vom Liebfrauenplatz, über die Fischtorstraße bis zum Rhein aus. 26 Mitglieder des Mainzer Winzer Vereins versorgen dann im Wechsel die Besucher mit Wein.

Dauer 0:40 min Einmal Weck, Worscht und Woi - Das erste Mainzer Marktfrühstück 2019 Einmal Weck, Worscht und Woi - Das erste Mainzer Marktfrühstück 2019 im Schnelldurchlauf! Wart ihr auch dabei?

Zu viel Erfolg gesund?

Burkhard Geibel-Emden betreibt ein Lokal in Mainz und kämpft wöchentlich mit den Nachwehen des Mainzer Marktfrühstücks. "Wenn der Weinstand zu hat, kommen volltrunkene Menschen hier an." Es werde dann keine Rücksicht auf andere Menschen genommen, das Personal werde sogar angepöbelt, so Geibel-Emden.

Selbst Möbel werden mitgebracht

Oft gibt es Klagen, dass Besucher ihre eigenen Getränke mitbringen würden. Tapeziertische, Stühle und Sofas: Laut Ordnungsamt muss die Stadt auch immer wieder mit mitgebrachtem Mobiliar kämpfen. "Hier werden zum Beispiel Rettungsgassen zugestellt", so Marucs Braun von der Stadtverwaltung.

"Es gibt immer welche, die aus dem Ruder laufen und die muss man halt einfangen", erklärt Braun. An Sicherheitskonzepten werde gearbeitet. Die Stadt wolle mehr Platzverweise erteilen um die betrunkene Masse in den Griff zu bekommen.

Müllberge sorgen für Probleme

Kinder die Blumenbeete zertrampeln seien dabei das kleinere Problem. Der Müll mache der Stadt mehr Sorgen. "Die Besucher bringen teilweise ihr Verzehrgut selbst mit, kistenweise, und lassen das dann leider liegen", so Braun. Deshalb habe die Stadt die Anzahl der Mülltonnen mehr als verdoppelt.

Trotzdem habe das Mainzer Marktfrühstück positive Auswirkungen, erklärt Horst Hünerkopf von den Mainzer Winzern. Marktbeschicker, Einzelhandel und Gastronomiebetriebe würden davon profitieren, so Hünekopf. Außerdem drücke es die Mainzer Lebensart aus: Gesellschaft, Fröhlichkeit und Wein.