Mit dem "Nein" der Mainzer zum Bibelturm war die Zukunft des Gutenberg-Museums erst einmal ungewiss. Klar ist: Ein Neubau muss her. Aber wohin? Jetzt werden die Ideen konkreter.

Die Mainzer Bürger tendieren zu einem Neubau des Gutenberg-Museums am Liebfrauenplatz, seinem jetzigen Standort. Das wurde bei einer öffentlichen Sitzung der Arbeitswerkstatt am Dienstagabend deutlich.

Die Arbeitswerkstatt besteht aus Politikern, Bürgern und Experten. Sie berät seit 2018 über die Zukunft des Gutenberg-Museums. SWR Golo Schlenk

Mehr als 100 Teilnehmer, aufgeteilt in Gruppen, diskutieren seit Längerem über einen möglichen Standort des Museums. Auf zwei Neubau-Varianten hatte sich die Arbeitswerkstatt bereits festgelegt: Zum einen der bestehende am Liebfrauenplatz, zum anderen das Gelände des sogenannten Allianzhauses an der Großen Bleiche. Bei der Veranstaltung im Museum am Dienstagabend gab es ein erstes Meinungsbild und zwar pro Liebfrauenplatz.

Das Votum der Arbeitswerkstatt sei ein vages Stimmungsbild, sagte die externe Moderatorin der Veranstaltung im Museum. SWR Golo Schlenk

Eines der Argumente: Der Neubau an diesem Standort würde grob geschätzt 72 Millionen Euro kosten, in der Großen Bleiche wären es gut 86 Millionen. Auf der nächsten Sitzung Mitte März will sich die Arbeitswerkstatt auf einen Standort festlegen.

Die Direktorin des Gutenberg-Museums stellte in Aussicht, dass das Museum eine neue Rechtsform erhält. Nach juristischer Prüfung käme eine Stiftung in Frage, die von Stadt und Land Geld bekommt.