Die Kriminalpolizei in Worms hat die Wohnung eines Mannes durchsucht, der in mehrere Wohnungen und Gewerbebetriebe eingebrochen haben soll. Neben Diebesgut fanden die Ermittler auch Drogen.

Das sichergestellte Diebesgut in der Wohnung des Wormsers: Darunter sind Waffen, Uhren oder Geldkassetten. Polizei Worms

Wie die Wormser Kripo mitteilt, durchsuchten die Ermittler bereits am Mittwoch vergangene Woche die Wohnung des Mannes. Die Beamten hatten nach dem 38-Jährigen im Vorfeld gefahndet, da gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen, unter anderem wegen Drogendelikten.

Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Der Mann soll nach Angaben der Polizei im Sommer in einige Wohnungen und Gewerbebetriebe in Worms eingebrochen haben. Außerdem komme er für weitere, bislang ungeklärte Taten infrage.

Bei der Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler mehrere Kisten Diebesgut sicher, darunter zum Beispiel Uhren. Außerdem fanden sie eine größere Menge Drogen, unter anderem Marihuana und Amphetamin.

Diese Drogen hat die Wormser Kripo in der Wohnung des mutmaßlichen Einbrechers gefunden. Polizei Worms

Der Wormser stand laut Polizei unter Drogen als ihn die Beamten in seiner Wohnung festnahmen. Er erlitt einen Schwächeanfall und musste in die Klinik. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.

Dem Mann drohe eine Gefängsnisstrafe bis zu zehn Jahren, so die Polizei, da Einbrüche in Wohnungen zum Teil schwere psychische Folgen für die Opfer hätten.