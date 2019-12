per Mail teilen

Die Wormser Luthergemeinde will am Nachmittag erneut ihr umstrittenes Krippenspiel auf dem Weihnachtsmarkt aufführen. Die Stadtverwaltung hatte ihr das zuvor untersagt.

Die Gemeinde hatte das "Alternative Krippenspiel" schon Anfang der Woche aufgeführt. Darin sagen Gemeindemitglieder "Nein zu Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit". Der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde, Fritz Delp, erklärte dem Domradio, es folgten dann im Wechsel verschiedene Zitate von Hannah Arendt bis hin zu Bundespräsident Walter Steinmeier.

"Auch Bibelzitate sind dabei, die belegen, dass Menschenfeindlichkeit und Antisemitismus keine Möglichkeit in unserer Gesellschaft, in unserem Land sind", so Delp.

Gemeinde droht ein Bußgeld

Die Stadt hatte darauf hingewiesen, dass für die Aufführung keine Genehmigung vorliege und dass politische Botschaften auf dem Weihnachtsmarkt nichts zu suchen hätten. Sie droht mit einem Bußgeld, falls sich die Gemeinde nicht an die städtischen Vorgaben halte.

Pfarrer Delp spricht von einer unsäglichen Reaktion der Stadtverwaltung. Diese habe ihn und seine Mitstreiter darin bestärkt, das Krippenspiel am Nachmittag zu wiederholen. Hinzu komme, dass sein Krippenspiel eine kirchliche Veranstaltung sei, für die er keine Genehmigung brauche.