In Dexheim im Kreis Mainz-Bingen ist am Morgen ein Lebensmittelladen überfallen worden. Die 81-jährige Besitzerin hatte die Polizei verständigt. In dem Laden war am Morgen Ware ausgeliefert worden. In dieser Zeit betrat laut Polizei ein maskierter Mann wortlos das Geschäft, stieß die Frau zur Seite, nahm sich Wechselgeld aus der Geldkassette und flüchtete in Richtung Oppenheim. Die Frau wurde leicht verletzt. Der Mann ist etwa 20 Jahre alt. Hinweise nimmt die Polizei in Oppenheim entgegen.