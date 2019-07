per Mail teilen

Die Deutsche Umwelthilfe hat die Stadt Mainz aufgefordert, an Silvester private Feuerwerke in der Innenstadt zu verbieten. Hintergrund ist die hohe Belastung durch Feinstaub. 16 Prozent der Feinstaubmenge, die durch Straßenverkehr im ganzen Jahr entstehe, würde durch Silvester-Böller freigesetzt, so die Umwelthilfe mit Verweis auf ein Gutachten. Sie fordert deshalb insgesamt 31 Städte auf, die privaten Feuerwerke zu verbieten und stattdessen ein zentrales öffentliches Feuerwerk zu veranstalten. Berlin und München wollen die Forderung der Umwelthilfe umsetzen.