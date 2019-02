Während die Alpenregion immer noch im Schnee versinkt, startet Rheinland-Pfalz mit mildem und trockenem Wetter in die neue Woche. Zum nächsten Wochenende hin könnte es dann noch frühlingshafter werden.

Nach Glätte und vereinzelten Schneefällen am Wochenende stehen an Rhein und Mosel in der kommenden Woche zunächst keine frostigen Temperaturen mehr auf dem Programm. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte, könnten die Tageshöchstwerte in Rheinland-Pfalz bis zum nächsten Wochenende auf bis zu zehn Grad steigen.

Glatte Straßen in der Nacht zu Dienstag

Am Montag gibt es kaum noch Niederschläge. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen ein und vier Grad. Für die Nacht zum Dienstag warnen die Meteorologen aber noch einmal vor glatten Straßen zwischen der Eifel und dem Siegerland. Dort kann es regnen oder schneien.

Am Dienstag liegen die Höchstwerte dann schon bei bis zu sechs Grad. Dabei ist es zunächst meist stark bewölkt, im Tagesverlauf lockert die Bewölkung aber immer mehr auf. Bei Temperaturen zwischen drei und sechs Grad bleibt es auch am Mittwoch meist trocken.

Zahlreiche Unfälle

In den vergangenen Tagen hatte es wegen der winterlichen Witterung zahlreiche Verkehrsunfälle gegeben. Vielerorts blieben Autos im Schnee stecken oder blockierten querstehende Lastwagen den Verkehr.