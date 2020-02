Bei "Mainz bleibt Mainz", dem Klassiker der Fernseh-Sitzungen, wird der Till am Freitag seinen Abschied feiern. Seinen ersten Auftritt hat dagegen der Domchor. Die politisch-literarische Fastnacht blickt diesmal vor allem auf die Thüringer Wirren.

Jacqueline und Heinrich statt Meghan und Harry: Das Mainzer Prinzenpaar könnte doch jetzt in den Buckingham-Palast einziehen, schlägt der erste Büttenredner der Fastnachtssitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" vor, die am Freitagabend (20.15 Uhr) live im ZDF zu sehen ist. "Es steht mit Sicherheit bereit und hat nach Aschermittwoch Zeit", sagt Friedrich Hofmann, der zum letzten Mal als Till auf der Reichstagskuppel sitzt.

Das künftig nicht mehr royale Paar aber mache es jetzt so wie Schalke 04: "für immer und ewig ohne Titel", lästert "Obermessdiener" Andreas Schmitt in der Gemeinschaftssitzung des Mainzer Carneval-Vereins (MCV), des Mainzer Carneval Clubs (MCC), des Gonsenheimer Carneval Vereins (GCV) und des Karneval-Clubs Kastel (KCK).

Dauer 0:56 min Närrische Stars auch bei "Mainz bleibt Mainz" Auch Jürgen Wiesmann alias "Ernst Lustig" ist wieder dabei bei "Mainz bleibt Mainz". Die traditionsreiche, fast vierstündige Veranstaltung im Kurfürstlichen Schloss in Mainz wird live im Fernsehen übertragen.

Frotzeln über Wiesbaden

In den vergangenen Jahren wurde die Fernsehfastnacht politischer. Aber der reine Ulk, in Mainz als Kokolores bezeichnet, gehört auch dazu, etwa das Frotzeln über Nachbarstädte: "Eine Beerdigung in Mainz ist immer noch lustiger als eine Hochzeit in Wiesbaden", sagt Sabine Pelz als Chefhostess der Stadt Mainz.

Die in Mainz besonders gepflegte politisch-literarische Fastnacht blickt diesmal vor allem auf die Partnerstadt Erfurt. "In Thüringen möchte man kein Wähler sein", bedauert Johannes Bersch in der Rolle der "Moguntia" mit Blick auf die gemeinsame Abstimmung von CDU und FDP mit der AfD. "Da gibt es nur zwei echte Verlierer und die heißen Anstand und Moral." Zu viel Mischen der politischen Farben führe zu keinem guten Ergebnis. Jeder Grundschüler wisse, dass da am Ende nur Braun herauskomme.

Als Nachrichtensprecher meint Lars Reichow mit Blick auf den AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke: "FDP und CDU hatten ein wenig Machthunger, da hat ihnen der Höcke ein Würstchen hingehalten." "Doch dann mit eiseskalter Miene kam nach Berlin Orkan "Sabine", reimt Hofmann als Till, "und fegte AKK hinaus nun aus dem Adenauer-Haus, weil der Orkan, wie unliebsam, en Umweg über Erfurt nahm."

Florian Sitte als Greta Thunberg

Vor einem Jahr glänzte Florian Sitte in der Rolle von Kanzlerin Angela Merkel, diesmal versucht er sich als Greta Thunberg und erwartet ebenfalls: "In fünf Monaten ist Anfang Merz."

Florian Sitte als Greta Thunberg bei "Mainz bleibt Mainz" dpa Bildfunk picture alliance/Andreas Arnold/dpa

Der angekündigte Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU-Spitze beschäftigt auch Johannes Bersch: "A wird nicht KK", also Kanzlerkandidatin. Statt ihrer, fügt er mit Blick auf Friedrich Merz hinzu, werde vermutlich "der Friedrich Kanzlerkandidat, also FKK - dann muss er endlich mal die Hose runterlassen".

"Im Schatten des Doms" mit dem Domchor

Im musikalischen Fach bewegt die inzwischen 77 Jahre alte Margit Sponheimer das Mainz-Gefühl, und die Fastnachts-Combo "Die Humbas" haben sich für ihr Lied "Im Schatten des Doms" passenderweise Verstärkung beim Domchor geholt.

Bei so viel weihevoller Stimmung wagt Andreas Schmitt als "Obermessdiener" auch eine Prognose zur Zukunft des Mainzer Bischofs Peter Kohlgraf: "Vielleicht wird er ja Chef der Bischofskonferenz." Die Entscheidung zumindest wird bald nach Fastnacht in Mainz getroffen, auf der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz.