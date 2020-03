per Mail teilen

Das Coronavirus soll sich langsamer verbreiten. Deshalb werden auch in der Region Rheinhessen-Nahe größere Veranstaltungen abgesagt - zum Beispiel der Rheinhessen-Tag in Saulheim im Kreis Alzey-Worms.Als Grund nennt der Veranstalter die aktuelle Risikobewertung in Sachen Coronavirus und die empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen. Im Kreis Alzey-Worms gebe es nach Kenntnis des Gesundheitsamtes zwar noch keine Verdachtsfälle und keine bestätigte Erkrankung, allerdings wolle niemand das Risiko einer kurzfristigen Absage tragen. Der Rheinhessen-Tag sollte Ende April stattfinden. Auf dem bereits ausgearbeiteten Programm standen unter anderem ein Winzerdorf, ein Jahrmarkt, eine Meile der Hilfsorganisationen, eine Grillmesse und ein Rheinhessendorf. Am Rheinhessen-Tag nehmen mehr als 10.000 Besucher teil.

Ausbildungsmesse in Bad Kreuznach abgesagt

Die Agentur für Arbeit in Bad Kreuznach hat die für Ende März geplante Ausbildungsbörse aus aktuellem Anlass abgesagt. Die Messe würden jedes Jahr mehr als 1.000 Menschen besuchen. Mit der Absage folge die Agentur für Arbeit einer Empfehlung des Bundesgesundheitsministers, derzeit keine Großveranstaltungen stattfinden zu lassen. Die Ausbildungsmesse war für den 21. März in der Jakob-Kiefer-Halle in Bad Kreuznach geplant.

Tests in Worms - keine neuen Fälle

Etwa 75 Menschen haben am vergangenen Wochenende das Wormser Klinikum aufgesucht, weil sie befürchteten, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben. Eine Klinik-Sprecherin sagte dem SWR, dass bei begründeten Verdachtsfällen ein Abstrich gemacht worden sei. Bislang gebe es aber keine neuen Infektionen.

Coronavirus-Verdachtsfälle werden in Zelten vor der Wormser Klinik behandelt. SWR

Menschen, die an Erkältungskrankheiten und Atemwegsinfektionen leiden, werden momentan in Worms in Zelten behandelt, die vor dem Klinikum stehen. Durch diese Maßnahmen sollen Patientinnen und Patienten geschützt werden, die stationär im Wormser Klinikum behandelt werden.

Wer in Worms einen Termin bei der Kfz-Zulassungsstelle, dem Bürgerservice-Büro oder dem Standesamt vereinbaren möchte, muss dies telefonisch oder Online tun.

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz 19 bestätigte Fälle. Das Gesundheitsministerium hat die Hygiene-Tipps auch in leichter Sprache veröffentlicht.

Weiterer Fall im Rheingau-Taunus-Kreis

Im Rheingau-Taunus-Kreis gibt es einen weiteren Corona-Fall. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, hat sich die Mutter der ebenfalls erkrankten 27-Jährigen mit dem Virus angesteckt. Die zwei Frauen befänden sich nun in häuslicher Quarantäne. Bei der 27-Jährigen war die Erkrankung vergangene Woche bei einem Arztbesuch im Kreis Mainz-Bingen entdeckt worden. Bei drei weiteren Kontaktpersonen stehe das Ergebnis der Tests noch aus, hieß es.