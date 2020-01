per Mail teilen

Knapp anderthalb Jahre ist es her - das Deponieunglück von Heßheim mit zwei Toten. Heute ist der Vorfall Thema im Umweltausschuss des Landtags. Dabei soll es auch um das TÜV-Gutachten zu dem Unfall gehen.

Die Firma "Süd Müll", die das Sonderabfall-Zwischenlager in Heßheim betreibt, hat das Gutachten des TÜV heute Mittag bereits in Teilen auf ihrer Webseite veröffentlicht. Es umfasst insgesamt 96 Seiten. Viele Passagen sind geschwärzt, da unter anderem Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse betroffen seien. Einige zentrale Aussagen sind jedoch lesbar.

Gefahr sei nicht erkennbar gewesen

Die Prüfer des TÜV Saar kommen in dem Gutachten zu dem Schluss, dass die Betreiber der Deponie die sogenannte Gefährdungsbeurteilung grundlegend überarbeiten sollten. Darin wird festgelegt, wie gefährlich einzelne Aufgaben für die Mitarbeiter sein können. In diesem Fall geht es speziell darum, wie Abfall dort angeliefert und umgefüllt wird.

Der TÜV kommt zu der Bewertung, dass die Mitarbeiter bei dem Unfall im August 2018 nicht davon hatten ausgehen können, dass das Umfüllen von Abfallstoffen gefährlich sein könnte. Dieser Vorgang hatte dann jedoch zu einer tödlichen chemischen Reaktion geführt. Der TÜV fordert außerdem, dass der Deponie-Betreiber seinen Sicherheitsbericht überarbeiten müsse. Heute Nachmittag soll das TÜV-Gutachten lückenlos im Umweltausschuss vorgestellt werden.

Gutachten laut Deponiebetreiber nicht detailliert genug

Die Firma "Süd Müll" teilte auf Anfrage des SWR mit, der Gutachter gehe in weiten Teilen nicht genügend in die Details. Sie werfen ihm vor, sich nicht ausreichend mit dem technischen und rechtlichen Regelwerk auseinander gesetzt zu haben. Die Schutzausrüstung der beiden Männer habe genau den Vorgaben entsprochen. Der Unfall sei so nicht vorhersehbar gewesen. "Süd Müll" wolle nun den Abschluss der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen warten. Damit sei wohl im März zu rechnen.

CDU fordert volle Transparenz

Die oppositionelle CDU-Fraktion hatte das Thema auf die Tagesordnung des Umweltausschusses setzen lassen. Sie schreibt zur Begründung, die Aufklärung des Vorfalls sei umfangreich und müsse "vollumfänglich" transparent gemacht werden. Die Fraktion fordert zusätzliche Kontrollen auf der Deponie. Neben eigenen Kontrollen des Betriebs und staatlichen Kontrollen seien Prüfungen durch "unabhängige Kontrollinstanzen" nötig, so die CDU. Bürger, Feuerwehr und Rettungskräfte vor Ort müssten wissen, ob von weiteren Gefahren im Sondermüll-Zwischenlager ausgegangen werden müsse oder nicht.

Container falsch beschriftet

Im August 2018 waren auf der Deponie zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine Ursache des Unglücks war nach Erkenntnissen der Justiz die falsche Beschriftung eines Containers. Beim Umfüllen soll es damals zu einer chemischen Reaktion gekommen sein, bei der giftiger Schwefelwasserstoff freigesetzt wurde.

Schon vor dem Termin im Umweltausschuss hat die CDU-Fraktion ein Gespräch geplant. Eingeladen wurden von Fraktionschef Christian Baldauf unter anderem Vertreter des Deponiebetriebs, einer Bürgerinitiative, Vertreter der Feuerwehr und Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne).