Brand in der Rheingoldhalle

Anmod:

Wir blicken ja in dieser Woche auf die großen Themen dieses Jahres zurück, und eines davon war mit Sicherheit der Brand in der Mainzer Rheingoldhalle. Am 16. Mai war, da zogen morgens dicke Rauchschwaden über Mainz. Bei den Sanierungsarbeiten in der Halle war das Feuer in einer Mauerfuge ausgebrochen und hatte das Dach teilweise zerstört. Die Schäden sind immer noch nicht komplett beseitigt, SWR4-Reporterin Ilona Hartmann war nochmal dort und hat sich angeschaut, wie es zurzeit steht in der Rheingoldhalle: