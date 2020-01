Ein 39 Jahre alter Mann ist am Sonntag bei einem Unfall auf einer Landstraße im Landkreis Bad Kreuznach laut Polizei vermutlich wegen eines gesundheitlichen Notfalls gestorben. Wie die Beamten mitteilte, verlor der Mann in einer Kurve zwischen Bockenau und Waldböckelheim die Kontrolle über seinen Wagen. Er streifte ein entgegenkommendes Auto und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto des Mannes blieb in einem Wald liegen. Die verständigten Rettungskräfte versuchten den Mann noch an der Unfallstelle wiederzubeleben, was aber nicht gelang. Warum es zu dem Unfall kam, ist unklar. Das soll jetzt ein Gutachter klären.