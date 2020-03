In Mainz endet heute die Frühjahrsvollsammlung der katholischen Bischöfe in Mainz. Mit Spannung wird erwartet, ob der neue Bischofs-Vorsitzende Georg Bätzing ein Entschädigungs-Konzept für Missbrauchsopfer vorlegt.

Er hoffe darauf, dass die Bischöfe sich auf ein Konzept zu Entschädigungszahlungen für Missbrauchsopfer im kirchlichen Bereich einigen. Das hatte der neue Bischofskonferenz-Vorsitzende Georg Bätzing kurz nach seiner Wahl gesagt.

An diesem Donnerstag wird sich zeigen, ob sich die Bischöfe in den vergangenen drei Tagen auf Eckpunkte bei dem Thema verständigen konnten.

Pressekonferenz im Livestream Die Abschluss-Pressekonferenz mit dem neuen Vorsitzenden der Bischofskonferenz Georg Bätzing in Mainz streamen wir hier heute ab 14 Uhr live.

Missbrauch: Entschädigungen im sechsstelligen Bereich?

Bislang erhalten Opfer in der Regel eine sogenannte Anerkennungszahlung von 5.000 Euro. Eine vom Trierer Bischof Stephan Ackermann, dem Missbrauchsbeauftragten der Bischöfe, eingesetzte Arbeitsgruppe hatte bereits vor zwei Jahren Modelle vorgeschlagen, die zum einen eine pauschale Summe von 300.000 Euro und zum anderen Zahlungen je nach Schwere der Fälle in einem Korridor von 40.000 bis 400.000 Euro vorsehen. Der stellvertretende Vorsitzende der Bischöfe, Franz-Josef Bode, hatte am Mittwoch davon gesprochen, dass es auf ein System hinauslaufen könne, dass sich mehr am staatlichen Rechtssystem und dort üblichen Entschädigungen orientiere.

Vertreter der Opfer-Initiative "Eckiger Tisch" hatten zu Beginn des Bischofstreffens konkrete Resultate gefordert. Notfalls werde man Gottesdienste stören, um der Forderung Nachdruck zu verleihen, sagte Sprecher Matthias Katsch. Missbrauchsopfer hatten unter anderem am Dienstag vor dem Morgengottesdienst der Bischöfe im Mainzer Dom protestiert.

Missbrauchsskandal Vor rund zehn Jahre kam der Missbrauchsskandal ins Rollen. Am 28. Januar 2010 wurden zahlreiche Missbrauchsfälle am katholischen Elitegymnasium Canisius-Kolleg in Berlin aus den 1970er und 80er Jahren bekannt. Danach kamen deutschlandweit viele weitere Fälle ans Licht. Eine von der Kirche selbst in Auftrag gegebene Untersuchung war 2018 zu dem Ergebnis gekommen, dass seit 1946 in ihrem Bereich 3.677 Minderjährige von sexuellem Missbrauch betroffen waren. Aktivisten vermuten mehr Fälle. Die sogenannten MHG-Studie kommt ferner zum Ergebnis, dass das katholische Machtsystem sexuellen Missbrauch von Kindern ermöglichte.

Ringen zwischen Vatikan und Reformwilligen in Deutschland

Ein weiteres Thema der Versammlung war der Reformprozess, den die Bischöfe zusammen mit Laienverbänden, also nicht-geistlichen Katholiken, vereinbart haben. Die Bischöfe stehen dabei zwischen drängenden Reformkräften, die etwa mehr Mitsprache und kirchliche Ämter für Frauen fordern, und dem Vatikan, der in wesentlichen Fragen keine Sonderregelungen für einzelne Länder zulassen will.

Der Limburger Bischof Bätzing hatte dazu bereits am Mittwoch gesagt, dass die katholische Kirche beim Thema Gleichstellung der Frau Nachholbedarf habe. Das würden auch die Frauen signalisieren. Die Frage, ob Frauen auch für das Priesteramt geweiht werden sollten, sprach er nicht an. Insbesondere auf der Leitungsebene in den Bistümern müssten Frauen aber gleichberechtigt sein.

Bätzing, der gebürtig aus dem Westerwald stammt, war am Dienstag bei der Frühjahrsvollversammlung zum neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz gewählt worden. Er folgt in diesem Amt auf den Münchner Kardinal Reinhard Marx, der auf eine Wiederwahl verzichtet hatte.