Nach dem Tod eines Lkw-Fahrers an Weihnachten soll eine Obduktion die Todesursache klären. Das teilte die Mainzer Staatsanwaltschaft mit. Der 32-Jährige war bei einem Brand in seinem Führerhaus gestorben. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden bestünden derzeit nicht, so die Ermittler. Der Mann hatte seinen Sattelschlepper wegen des Fahrverbots am ersten Weihnachtsfeiertag auf einem Parkplatz bei Bingen abgestellt. Ein zweiter Lkw-Fahrer hatte das Feuer bemerkt und vergeblich versucht, dem Mann zu helfen. Die Polizei vermutet, dass der Tote Moldawier ist.