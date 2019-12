Nach dem Tod eines Lastwagenfahrers am Weihnachtsmorgen ermittelt die Kripo. Laut Polizei starb der Mann in dem Führerhaus seines Fahrzeugs. Der Lkw hatte am Binger Autohof Nahetal geparkt. Am Weihnachtsmorgen bemerkten andere LKW-Fahrer, dass starker Rauch aus dem Führerhaus kam. Sie alarmierten die Polizei und versuchten, den Mann zu retten. Sie schlugen die Scheiben des Führerhauses ein, um den Lastwagenfahrer herauszuholen. Doch für den Mann kam laut Polizei jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich bei dem Toten um einen 32-jährigen Moldawier handelt. Die Kripo untersucht jetzt, woran der Mann gestorben ist.