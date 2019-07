In der Stadt Bingen soll ein Weinmuseum gebaut werden. Das bestätigte Oberbürgermeister Feser auf SWR-Anfrage. Ein chinesischer Investor hat bereits das Gelände mit der ehemaligen Sankt Ursula-Kellerei in Bingen gekauft. Der Preis liegt bei mehreren Millionen Euro. Dort wurde bis vor wenigen Jahren die Liebfrauenmilch abgefüllt, seitdem steht das Gelände leer. Nun soll dort ein Weinmuseum entstehen. Das soll dem größten chinesischen Weinmuseum in der Provinz Guizhou nachempfunden sein. Dort steht auch bald eine Flasche mit Binger Wein. Die Riesling-Spätlese ist der erste deutsche Wein, der dort ausgestellt wird. Der chinesische Geschäftsmann plane aber auch Weine von Winzern in der Region Bingen aufzukaufen und nach China zu exportieren, so OB Feser.