Die Polizei zieht nach dem Rosenmontagszug in Mainz eine positive Bilanz, denn größere Zwischenfälle blieben aus. Auch die Zahl der alkoholisierten Jugendlichen ist zurückgegangen.

Bis zum späten Abend kontrollierten die Einsatzkräfte gut 1.200 Karnevalisten. Die Polizei meldete nach den Rosenmontagsfeiern deutlich weniger betrunkene Jugendliche als im vergangenen Jahr. Sie führt das auch auf ihre Kampagne "Respect the limit" zurück. 66 betrunkene Kinder und Jugendliche wurden kontrolliert, im Vorjahr waren es 190. Bei Jugendlichen wurden 28,5 Liter Alkohol sichergestellt und vernichtet - vor einem Jahr waren es noch 75 Liter. Das Konzept der Polizei habe gut funktioniert, so Polizeisprecher Rinaldo Roberto. Man habe im Vorfeld schon angekündigt, verstärkt auf Alkohol bei Jugendlichen zu achten.

Bei mehr als 220 Menschen seien die Personalien festgestellt worden. Damit habe die Polizei ihr Konzept umgesetzt, auffällige Fastnachter schon frühzeitig bei der Anreise zu kontrollieren, zu verwarnen und auf die rechtlichen Konsequenzen wie Platzverweise oder vorübergehenden Freiheitsentzug hinzuweisen.

Am Abend häuften sich die Rangeleien

33 Menschen seien zeitweise in Gewahrsam genommen worden. 174 Straftaten wurden bekannt, davon 64 Körperverletzungen und eine sexuelle Belästigung eines Betrunkenen. Während der Tag eher ruhig verlief, häuften sich die Vorfälle am Abend. "Je mehr Alkohol im Spiel ist, desto mehr Rangeleien gibt es", sagte ein Sprecher.

Im Fall von Schlägereien habe die stationäre Video-Überwachung dabei geholfen, die Beamten schnell zum Tatort zu lotsen, sagte der Polizeisprecher. Sofern die Aufnahmen nicht als Beweismittel dienten, würden sie nach 30 Tagen wieder gelöscht.

❗️#ROMO2019 ❗️ ▶️450.000 Gäste ▶️18 h Party ▶️1000 Polizisten ▶️1223 Personenkontrollen ▶️133 Platzverweise ▶️174 Straftaten Wir danken unseren Partnern für die gute Zusammenarbeit! @mainz_de @asb_de @johanniter @RotkreuzRetter @THWMainz @DLRG_Mainz @maltesermainz @bpol_koblenz https://t.co/T1ttxUYXla Polizei Mainz, Twitter, 5.3.2019, 10:39 Uhr

21-Jährige überführt Handy-Diebe

In einem Hotelzimmer wurden am Montagabend zwei Taschendiebe mit 36 Handys gestellt. Eine während der Fastnacht bestohlene 21-Jährige hatte ihr geklautes Handy laut Polizei selbstständig geortet und damit den Aufenthaltsort der Diebe ausfindig gemacht. Die junge Frau verständigte die Polizei, die daraufhin die Täter im Hotel fasste. Ob die weiteren 35 Telefone alle am selben Tag gestohlen wurden, war zunächst unklar. "Das wäre natürlich der Supergau - 36 Handys am Rosenmontag", sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Männer sowie ein dritter Tatverdächtiger wurden festgenommen und sollen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Etwas mehr Narren von Sanitätern versorgt

Bis zum späten Abend seien rund 401 Menschen auf den Straßen und in den Unfallhilfsstellen der Innenstadt versorgt worden, sagte der Einsatzleiter der Sanitätsdienste der Stadt, Mathias Hirsch. Das seien geringfügig mehr als im Vorjahr (390 Versorgte).

71 Menschen mussten wegen Glasverletzungen, Übelkeit oder anderer internistischer Beschwerden in Krankenhäuser gebracht werden. 35 Erwachsene und drei unter 16-Jährige wurden mit Alkoholvergiftungen in Ausnüchterungen gebracht. "Der Rosenmontag hat sehr ruhig angefangen, am Abend gab es deutlich mehr Fälle", sagte Hirsch. "Aber das bewegt sich alles im normalen Rahmen."