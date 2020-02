In der Coronavirus-Berichterstattung warnt der Mainzer Wissenschaftler Markus Schäfer vor der Verbreitung falscher Informationen. Er sieht dabei Journalisten ganz besonders in der Verantwortung.

Markus Schäfer ist Experte für Gesundheitskommunikation an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Wegen Überlastung der Server können die Webseiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und des Robert-Koch-Instituts immer wieder nicht aufgerufen werden. Zeigen sich jetzt schon die Grenzen der digitalen Krisenkommunikation?

Markus Schäfer: Ich kenne die konkreten Ursachen nicht, warum die Server zusammengebrochen sind. Ganz unabhängig von Corona muss die digitale Infrastruktur in Deutschland im öffentlichen Raum aber schnell besser werden. Da wurde in den letzten Jahren viel verschlafen. Informationen erreichen Sie im Zweifelsfall auch nicht, wenn Sie im Funkloch sitzen. Und davon gibt es hierzulande nach wie vor zu viele. Wenn die Server von Ministerien oder Behörden bei einer bestimmten Anzahl von Besuchern zusammenbrechen und offizielle Seiten über längere Zeit nicht erreichbar sind, hilft das niemandem und trägt im schlimmsten Fall zur Verunsicherung bei.

Zurzeit verbreiten sich vor allem im Netz sehr schnell Gerüchte und falsche Informationen zum Coronavirus - von Videos, die Panik schüren, bis zu irrwitzigen Heilungsversprechen. Ist so eine Gerüchte-Epidemie eine übliche Begleiterscheinung von Pandemien?

In diesem Fall ist es so, dass die Medien relativ viel berichten und aus meiner Sicht wird zu viel Unwichtiges berichtet. Ich glaube, gerade die Massenmedien haben im Moment eine große Verantwortung, wie sie mit Informationen umgehen. Einen Liveticker zum Beispiel, wo jeder einzelne Verdachtsfall aufgegriffen wird, halte ich nicht für zielführend. Das führt auch dazu, dass sich Leute nicht mehr sicher sind: Was sind jetzt die wichtigen Informationen? Und was sind Informationen, die ich vielleicht auch mal ignorieren kann? Die Gefahr ist da, dass auch Fehlinformationen in die Welt gesetzt werden. Die WHO hat mit Blick auf Corona nicht zu Unrecht von einer "Infodemie" gesprochen. Ich würde sagen: Als beste Prävention gegen Fehlinformationen helfen immer noch seriöse Quellen und guter Journalismus, der nicht jeden Hype mitmacht.

Das Coronavirus ist ein neuartiger Erreger, der auch Wissenschaftler vor neue Herausforderungen stellt. Inwiefern macht diese grundsätzliche Unsicherheit, dass man gar nicht so viel weiß, es besonders schwierig über das Coronavirus gut zu informieren?

Das Problem ist, wir alle tun uns mit Unsicherheit schwer. Wir wollen immer Gewissheit. Wir würden immer gerne wissen, wie sich das Virus ausbreitet, wie es funktioniert. Aber damit müssen wir jetzt leben. Aktuell wissen wir einfach noch zu wenig. Aus meiner Sicht wäre es auch die Aufgabe von Journalisten zu erklären, dass wir aktuell eben noch nicht alles wissen. Das ist aber kein Grund zur Panik. Wir überschätzen neue Risiken. Das ist ein großes Problem. Es ist wahrscheinlicher, dass Sie, wenn Sie heute mit einem Auto fahren, ein Unfall haben und dadurch geschädigt werden, als sich mit dem Coronavirus zu infizieren.

Es sind ja nun tatsächlich Fake News im Umlauf. Wie groß ist denn die Gefahr, dass Leute darauf reinfallen? Wie schätzen Sie das bei Corona ein?

Wenn Sie Falschinformationen rezipieren, die Sie für glaubwürdig halten, dann glauben Sie auch dran. Aber das große Problem ist in dem Fall, dass die Infos, die wirklich wichtig für Sie sind, die zum Beispiel die WHO herausgibt, sehr banal sind. Also: Waschen Sie sich die Hände, vermeiden Sie Großveranstaltungen und ansonsten schalten Sie den Kopf ein. Und dann kursieren noch seltsame Mythen. In China gibt es zum Beispiel den Mythos, dass es helfen würde, den Rauch von Feuerwerkskörpern einzuatmen. Dagegen muss man natürlich dann angehen. Grundsätzlich helfen der gesunde Menschenverstand und ein gewisses Maß an Vorsicht. Und dass man sich einfach regelmäßig informiert.