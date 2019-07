per Mail teilen

Die Stadt Mainz gibt heute bekannt, wie viel Stickstoffdioxid in den ersten sechs Monaten des Jahres in der Luft gemessen wurde. Davon hängt ab, ob die Stadt ein Dieselfahrverbot einführen muss.

Dauer 0:35 min Entscheidung über Dieselfahrverbot fällt Am Donnerstag entscheidet sich, ob Mainz doch noch um ein Dieselfahrverbot herumkommt. Die Stadt hat einiges in die Wege geleitet, damit dies gelingt.

Das Mainzer Verwaltungsgericht hatte der Stadt im vergangenen Oktober eine Gnadenfrist gewährt: Sollten die Stickstoffdioxidwerte in Mainz bis Ende Juni dieses Jahres unter den Grenzwert von 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft sinken, müsse kein Dieselfahrverbot in Kraft treten.

Stadt von Umwelthilfe verklagt

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte die Stadt verklagt, weil der Grenzwert seit Jahren überschritten wird - vor allem an einer Messstelle in der Nähe des Hauptbahnhofs. Um die Stickstoffdioxidwerte zu senken, hatte die Stadt unter anderem Teile ihrer Busflotte im öffentlichen Nahverkehr umgerüstet.

Grenzwert im Februar überschritten

Bereits bekannt ist, dass der Grenzwert in einigen Monaten eingehalten wurde. Im Februar allerdings wurde er deutlich überschritten. Entscheidend ist der Mittelwert aus allen sechs Monaten. Den will Verkehrsdezernentin Katrin Eder (Grüne) am Vormittag verkünden.