In Bechtolsheim in der Verbandsgemeinde Alzey-Land ist am Abend Harald Strecker per Losverfahren zum Beigeordneten gewählt worden. Zuvor gab es drei Wahlgänge, bei denen keiner der Kandidaten eine Mehrheit bekommen hatte. Zwei Kandidaten standen zur Wahl und wollten 1. Beigeordneter des Bürgermeisters werden: Anne Wieland von der Wählergemeinschaft "Bürgernah" und Harald Strecker von den Freien Wählern. Bereits im Vorfeld hatte sich angedeutet, dass es zu der Pattsituation kommen könnte. Beide Kandidaten erhielten von den vier Fraktionen im Ortsbeirat exakt die gleiche Stimmenzahl. Da es auch in zweiten Wahlgang keine einfache Mehrheit gab, entschied das Los. Bürgermeister Dieter Mann von der CDU sagte, er bedauere, dass keine Mehrheit zustande gekommen sei. Er akzeptiere aber den Losentscheid, den das Wahlrecht so vorsehe. Es ist das erste Mal in der Verbandsgemeinde Alzey-Land, dass ein Beigeordneter per Los ins Amt kommt.