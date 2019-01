per Mail teilen

Die neue Klärschlammverbrennungsanlage in Mainz hat zwei neue Trockner. Diese haben solche Ausmaße, dass sie in zwei Nächten angeliefert werden mussten.

Sie sind rund 150.000 Kilo schwer, 20 Meter lang und dreieinhalb Meter breit: Die beiden sogenannten Dünnschichttrockner, die in der neuen Klärschlammverbrennungsanlage in Mainz-Mombach zum Einsatz kommen sollen.

Ohne Fahrer im Schritttempo

Nach Angaben des Mainzer Wirtschaftsbetriebs ist der erste der beiden Trockner in der Nacht zu Dienstag problemlos vom Gelände der Firma Riga zu der knapp ein Kilometer entfernten Baustelle der Klärschlammverbrennungsanlage gebracht worden.

Ferngesteuert: Der Tieflader mit insgesamt 18 Achsen. Wirtschaftsbetrieb Mainz

In der Nacht zu Mittwoch wurde dann der zweite Trockner angeliefert - ebenfalls mit einem Transporter mit 18 Achsen, ebenfalls im Schritttempo und ohne Fahrer. Ein Mitarbeiter der Transportfirma steuerte den Tieflader von außen fern. Begleitet wurde der Transport außerdem von der Polizei, die den Verkehr regelte.

Bau verzögert sich

Die Trockner sollen künftig den Klärschlamm so trocknen, dass er weiterverarbeitet werden kann. Die Klärschlammverbrennungsanlage sollte eigentlich schon fertig sein. Der Bau verzögerte sich aber, weil im heißen Sommer nicht so betoniert werden konnte, wie geplant. Jetzt soll die Anlage im Jahr 2020 in Betrieb gehen.

Verbrannt werden dann pro Jahr etwa 35.000 Tonnen Klärschlamm aus dem ganzen Land. Die Kosten für die Anlage liegen bei rund 43 Millionen Euro.