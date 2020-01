Die Wormser Polizei fahndet nach einem Mann, der die Chefin einer Baumschnitt-Firma bedroht und beleidigt haben soll. Der Mann steht zudem im Verdacht, Fahrzeuge der Firma beschädigt zu haben.

Die Stadt Worms hatte im vergangenen Dezember eine Firma beauftragt, im Stadtpark "Wäldchen" kaputte Bäume zu fällen. Das Naherholungsgebiet liegt im Süden der Stadt und ist etwa 28 Hektar groß. Nach Angaben der Stadt tauchte Ende Dezember ein Mann auf, der verhindern wollte, dass eine abgestorbene Rotbuche auf einem Spielplatz gefällt wird. Ein Mitarbeiter der Firma konnte den Mann aber beruhigen.

"Ich schlag Dir ins Gesicht"

Einen Tag später tauchte der Mann morgens erneut im "Wäldchen" auf. Nach Angaben der Stadt schrie er die Mitarbeiter der Firma an und beschimpfte sie. Er gab an, ein sogenannter Hardcore-Umweltschützer zu sein. Dieses Mal ließ er sich nicht beruhigen. Als die Chefin der Firma die Polizei verständigte, verließ der Mann die Stelle, an der die Bäume gefällt wurden.

Nach Angaben der Stadt Worms drohte er der Frau noch und kündigte an, sie zu Hause zu besuchen, ihre Fahrzeuge zu zerstören und am Auto Bremsleitungen durchzuschneiden. Auch in Worms solle sie sich nicht mehr alleine blicken lassen, sonst würde er ihr mit Freunden auflauern, so sein Wortlaut. Nach Angaben der Firmenchefin sagte er zudem: "Ich schlage dir ins Gesicht, Mädchen!"

Scheiben eingeschlagen

Mitte Januar stellten Mitarbeiter der Firma dann nach Feierabend fest, dass sowohl ein Bagger als auch das Firmenfahrzeug beschädigt wurden. Beim Bagger wurden die Seitenscheiben eingeschlagen. Die Firma geht von einem Zusammenhang aus.

"Ein ungeheuerlicher Vorfall" Stadtverwaltung Worms

Das sei ein beispielloser und ungeheuerlicher Vorfall, heißt es von Seiten der Stadt. Man sei empört über diese Vorfälle. So etwas habe es in dieser Art noch nicht gegeben. Die im Stadtwald gefällten Bäume seien krank gewesen und stellten somit eine Gefährdung für Spaziergänger dar. Inzwischen wurde Anzeige erstattet. Man prüfe, ob zwischen der Bedrohung und der Zerstörung tatsächlich ein Zusammenhang bestehe, heißt es von Seiten der Wormser Polizei. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.