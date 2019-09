In Bad Kreuznach hat das traditionelle Fischerstechen an der Roseninsel begonnen. Das Spektakel zieht nach Angaben des Verkehrsvereins jedes Jahr Tausende von Besuchern an.

Drei Tage lang messen sich Dutzende von jugendlichen und erwachsenen Lanzenkämpfern im sogenannten Fischerstechen auf der Nahe. Bei dem Wettbewerb fahren Rudermannschaften mit ihren Booten nah aneinander heran. Die Stecher stehen auf Plattformen vorne an den Booten und versuchen sich gegenseitig mit gepolsterten Stäben herunterzustoßen. Ab Samstag Mittag laufen dann die Wettkämpfe um die Kreuznacher Stadtmeisterschaft. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Musik, Speisen und Getränken entlang der Festmeile am Naheufer.