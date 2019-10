per Mail teilen

In der Nähe von Bad Kreuznach ist am Freitagabend ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Die Polizei berichtet, der 45-Jährige habe Zeugen zufolge mit hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge auf der B41 überholt. Dabei habe er vermutlich die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei gestürzt. Der Mann starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße wurde für mehrere Stunden voll gesperrt. Ein Gutachter soll die genaue Unfallursache klären.