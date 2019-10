Die Stadt Bad Kreuznach hat den verkaufsoffenen Sonntag Ende Oktober genehmigt. Die Gewerkschaft Verdi will gerichtlich gegen die Entscheidung vorgehen und den sogenannten Mantelsonntag verhindern. Der verkaufsoffene Sonntag wird nach Angaben der Stadt Bad Kreuznach am 27. Oktober stattfinden. Ordnungsdezernent Markus Schlosser begründet die Ladenöffnungen unter anderem mit der langjährigen Tradition des Mantelsonntags, an dem viele Menschen aus dem Umland Kleidung für den Winter kauften. Anlass für den Mantelsonntag sei der große Herbstmarkt in der Innenstadt am selben Tag, so Schlosser. Die Gewerkschaft Verdi teilte mit, dass dies gegen das rheinland-pfälzische Ladenöffnungsgesetz sowie gegen den Schutz des arbeitsfreien Sonntags verstoße. Daher werde die Gewerkschaft ein Eilverfahren beim Oberverwaltungsgericht einleiten, um den Mantelsonntag in Bad Kreuznach zu verhindern.