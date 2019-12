Nach einem Überfall auf ein Bad Kreuznacher Bordell hat das Landgericht den Täter zu fünf Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht ordnete außerdem die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Der 28-jährige Angeklagte hat im Prozess gestanden, drei Frauen in dem Bordell mit einem Messer bedroht und beraubt zu haben. Er hatte zunächst Bargeld gefordert und schließlich die Handys der Frauen geraubt. Als Motiv gab der Mann an, er habe Geld gebraucht, um Drogen zu kaufen.