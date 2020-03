Das neue Haus der Stadtgeschichte in der Bad Kreuznacher Innenstadt wird am Vormittag der Bürgerschaft übergeben. Die offizielle Einweihung erfolgt nach Angaben der Stadt erst Mitte Mai. Im Haus der Stadtgeschichte sollen erstmals alle Bestände von den verschiedensten Dachböden der Ämter der Stadt an einem Ort zusammengeführt werden. In den kommenden Wochen werden noch viele Dokumente und Unterlagen aus dem bisherigen Stadtarchiv in das neue Gebäude umziehen. Ab heute aber können alle interessierten Bürgerinnen und Bürger das Haus der Stadtgeschichte bereits besichtigen. Die Kosten von rund drei Millionen Euro wurden zum Großteil mit Geld aus der Städteförderung finanziert.