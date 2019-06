Rund 1.800 Quadratmeter standen in der Nacht auf dem Gelände einer Firma im Bad Kreuznacher Stadtteil Planig in Flammen. Die Löscharbeiten dauern noch an.

Dauer 00:28 min Großbrand in Lagerhalle Im Bad Kreuznacher Stadtteil Planig hat es am Dienstag in einer Lagerhalle im Industriegebiet gebrannt. Wie die Polizei berichtet, brach das Feuer in der Nacht auf Mittwoch in einer großen Lagerhalle der Firma aus. Dabei seien auch Gasflaschen explodiert, die dort gelagert waren. Bei der Firma handelt es sich um einen Betrieb für Veranstaltungstechnik. Großaufgebot der Feuerwehr Nach Angaben der Feuerwehr Bad Kreuznach waren keine Menschen in Gefahr. Für die Löscharbeiten wurden auch Einsatzkräfte aus anderen Orten angefordert. In der Spitze waren insgesamt etwa 140 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich noch mehrere Stunden dauern. Ermittlungen zu Brandursache laufen Was genau den Brand ausgelöst hat, müssten die Ermittler jetzt klären, so die Polizei. Mit Ergebnissen sei erst am Donnerstag zu rechnen, wenn die Halle ausgekühlt sei. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.