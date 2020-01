In Bad Kreuznach hat eine Verkäuferin eine Ladendiebin auffliegen lassen. Nach Angaben der Polizei beobachtete die Angestellte eines Schuhgeschäfts, wie eine 24-jährige Frau nach einer vermeintlichen Anprobe von Schuhen den Karton zurück ins Regal stellte. Die Verkäuferin schaute in den Karton und sah, dass dieser leer war. Gemeinsam mit zwei Kolleginnen hinderte sie die Kundin am Verlassen des Geschäfts und verständigte die Polizei. Die Streife stellte dann fest, dass die 24-jährige die Schuhe bei sich trug und diese tatsächlich stehlen wollte. Außerdem fand die Polizei weiteres Diebesgut aus anderen Läden in Bad Kreuznach.