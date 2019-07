per Mail teilen

Ein 17-Jähriger ist bei einem Unfall mit einem Traktor in Bad Kreuznach verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Jugendliche gestern am frühen Abend den Traktor mit seinem Mofa auf der Kreisstraße 53 bei Hüffelsheim überholen. Dabei übersah ihn der Traktorfahrer beim Linksabbiegen und beide stießen zusammen. Der Mofafahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden.