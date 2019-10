❗VOLLSPERRUNG ❗#A63 dauert an. An dem Unfall sind 10 Autos beteiligt. Mehrere Leichtverletzte. Versorgung, Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten dauern an. #Rettungsgasse einhalten. Gaffer in Richtung #Alzey verursachen Stau. #respectthelimit https://t.co/o4u5OQYW7q