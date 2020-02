Ein Falschfahrer ist in der Nacht zum Sonntag auf der Autobahn 61 bei Alzey in einen Reisebus gekracht und ums Leben gekommen. Für die Polizei kam der Falschfahrer-Alarm zu spät.

Nach Angaben der Polizei wurde am Sonntagmorgen gegen 2:40 Uhr ein Falschfahrer auf der A61 zwischen der Anschlussstelle Bornheim und dem Autobahnkreuz Alzey gemeldet. Unmittelbar danach kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Auto und einem belgischen Reisebus. Der 29-jährige Falschfahrer wurde tödlich verletzt.

Neun Businsassen verletzt, darunter zwei Schwerverletzte

Der 62 Jahre alte Fahrer des mit 32 Passagieren besetzten Reisebusses kam mit schweren Verletzungen in die Mainzer Universitätsklinik, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Ein Businsasse wurde ebenfalls schwer verletzt in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Sieben Reisende erlitten leichte Verletzungen und wurden in umliegenden Krankenhäusern behandelt.

Ein Notarzt, die Mitarbeiter des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr kümmerten sich um die übrigen Buspassagiere. Mit einem Ersatzbus konnten sie anschließend die Reise nach Belgien fortsetzen.

Sperrung in Fahrtrichtung Koblenz

Die A61 wurde in Fahrtrichtung Koblenz für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt. Außerdem fanden Untersuchungen für ein angeordnetes Gutachten statt. Gegen 9 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben