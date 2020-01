Wegen Reparaturarbeiten wird am Sonntag die Theodor-Heuss-Brücke von Mainz nach Wiesbaden für etwa vier Wochen gesperrt. Lkw und Autos müssen weite Umwege fahren - Ausnahmegenehmigungen gibt es nur für einzelne Fastnachter.

In Mainz wird die sogenannte Helau-Spur diskutiert. dpa Bildfunk Frederik von Erichsen

Wenn am Sonntag die Schranken an der Theodor-Heuss-Brücke heruntergehen, dann heißt es für die Lkw- und Autofahrer in der Region "Nerven behalten". Etwa vier Wochen lang wird die kürzeste Verbindung zwischen Mainz und Wiesbaden dicht bleiben, nur Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV, Taxis und einzelne Fastnachter im Auto dürfen rüber.

Namensliste liegt an der Schranke

Wie die Mainzer Verkehrsdezernentin Katrin Eder (Grüne) am Dienstag bekannt gab, wird es Ausnahmeregelungen für Fastnachtsredner geben, die sonst ihre Termine dies- und jenseits des Rheins nicht erfüllen könnten. Dies gelte lediglich an den entsprechenden Terminen abends und an den Wochenenden für etwa 5 bis 18 Fastnachter. Es gebe eine Liste, auf denen die Namen der entsprechenden Aktiven stünden, so Eder.

Wir stützen damit die besondere Bedeutung der Fastnacht in Mainz und das Ehrenamt. Katrin Eder, Mainzer Verkehrsdezernentin

Für sämtliche anderen Berufsgruppen bleibt die Brücke jedoch gesperrt. Handwerker, Pflege- oder Lieferdienste müssen den Umweg über die Autobahnbrücken nehmen. Damit sollen Rückstaus in die Innenstadt vermieden werden.

Chaos für Montag erwartet

Die Sperrung soll am Sonntag (12. Januar) ab 6:00 Uhr eingerichtet werden. Die Schranken würden dann rund um die Uhr kontrolliert. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen an der Brücke sei vor allem noch am Montag (13. Januar) in beiden Richtungen zu rechnen, sagte der Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Mainzer Mobilität, Jochen Erlhof. Er rechne damit, dass sich die Situation ab dem dritten oder vierten Tag einpendele.

Umweg über Autobahnen

Autofahrer müssten sich aber auch auf deutlich mehr Verkehr auf den beiden anderen Rheinbrücken einstellen. Der Verkehr wird weiträumig über die Schiersteiner Brücke auf der A643 und die Weisenauer-Brücke auf der A60 umgeleitet.

Dauer 0:47 min So wird umgeleitet - Sperrung der Theodor-Heuss-Brücke Die Stadt Mainz hat bekannt gegeben, wie der Verkehr während der anstehenden Arbeiten an der Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden geregelt werden soll. Autos und Lkw sollen über die Schiersteiner Brücke (A643) und die Weisenauer Brücke (A60) fahren.

ÖPNV lockt mit Sondertickets

Um den Verkehr zu entlasten, sollen doppelt so viele Busse als sonst über die Brücke fahren. Die zusätzlichen Busse sollen unmittelbar vor den Linienbussen fahren.

Außerdem bietet die Mainzer Mobilität ein vergünstigtes Ticket an. Das sogenannte Brückenticket gibt es ab Mittwoch (8. Januar) zu kaufen. Es koste so viel wie eine Monatskarte, sei aber sechs statt vier Wochen gültig. Zudem gebe es auch Vergünstigungen für das Fahrradmietsystems "MVGmeinRad".

Rund 45.000 Fahrzeuge passieren durchschnittlich an einem Werktag die Theodor-Heuss-Brücke. dpa Bildfunk Fredrik Von Erichsen

Lager müssen ausgetauscht werden

Die Brücke muss gesperrt werden, weil die sogenannten Traversenlager ausgetauscht werden müssen. Dabei handelt es sich um die Verbindungsstücke zwischen der eigentlichen Brücke und den Pfeilern. Weil sich der Stahl bei Kälte zusammenziehe und die Lager deshalb gut ausgetauscht werden könnten, müssten die Arbeiten im Winter erfolgen, teilte die Stadt weiter mit.

Schäden bei Routinekontrolle festgestellt

Die Schäden waren bei einer Routineüberprüfung festgestellt worden. Die Kosten für die Reparaturen liegen bei etwa 420.000 Euro, wovon die Stadt Wiesbaden 62,8 Prozent und die Stadt Mainz 37,2 Prozent übernehmen - entsprechend den Eigentumsanteilen an der Brücke.