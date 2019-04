Die rund 2.300 ehrenamtlichen Stadt- und Gemeindebürgermeister in Rheinland-Pfalz bekommen ab 1. Juli eine höhere Aufwandsentschädigung. Von der neuen Regelung profitieren auch ehrenamtliche Ratsmitglieder und Beigeordnete.

Das hat das Innenministerium dem SWR bestätigt. Demnach soll die Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Bürgermeister um fünf Prozent steigen. Die Aufwandsentschädigung richtet sich nach der Zahl der Einwohner. Je nach Arbeitsumfang des Bürgermeisters kann der Gemeinderat die Aufwandsentschädigung noch einmal um bis zu zehn Prozent erhöhen.

In Orten mit einer Einwohnerzahl zwischen 1.251 und 1.500 zum Beispiel bekommt der Bürgermeister ab Juli mindestens rund 1.170 Euro pro Monat. Orte in der genannten Größenklasse sind beispielsweise Schönecken in der Eifel, Heiligenroth im Westerwald oder Erpolzheim in der Pfalz.

Mehr Einwohner - mehr Geld

Die höchste Aufwandsentschädigung bekommen ehrenamtliche Bürgermeister in Kommunen mit mehr als 7.500 Einwohnern. Dazu zählen beispielsweise Saulheim und Nierstein in Rheinhessen und Ramstein-Miesenbach in der Pfalz. Dort erhalten die Rathaus-Chefs künftig mindestens rund 2.470 Euro pro Monat. Laut Verordnung kann der Stadt- oder Gemeinderat diese Aufwandsentschädigung sogar um bis zu 40 Prozent erhöhen. Mit diesen Sätzen liegt Rheinland-Pfalz nach Angaben des Gemeinde- und Städtebundes (GStB) im Vergleich mit anderen Bundesländern im Mittelfeld.

Am meisten zahlen demnach reichere Länder wie Bayern oder Sachsen ihren ehrenamtlichen Bürgermeistern. Eine GStB-Sprecherin sagte, ehrenamtliche Bürgermeister in Bayern bekommen in Orten mit einer Einwohnerzahl zwischen 1.001 und 3.000 sogar bis zu rund 4.390 Euro pro Monat. In Rheinland-Pfalz liegt die Aufwandsentschädigung in Orten mit 3.000 Einwohnern nach der Erhöhung im Juli bei rund 1.600 Euro im Monat.

Ein Drittel der Aufwandsentschädigung steuerfrei

Wie der GStB mitteilt, sind ein Drittel der Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister steuerfrei. Der Rest müsse versteuert werden, gegebenenfalls seien auch Renten- und Krankenversicherungsbeiträge zu entrichten. Über die Aufwandsentschädigung hinaus erhalten ehrenamtliche Bürgermeister unter bestimmten Bedingungen im Alter eine Art Rente.

Wer mindestens zehn Jahre ehrenamtlicher Bürgermeister war, bekommt mit Vollendung des 55. Lebensjahres einen so genannten Ehrensold. Dieser beträgt 25 Prozent der zuletzt bezogenen Aufwandsentschädigung. Ein ehrenamtlicher Bürgermeister in einem Ort mit rund 1.400 Einwohnern (Mindestaufwandsentschädigung ab Juli ca. 1.170 Euro) bekommt etwa 290 Euro Ehrensold im Alter. Neben Rheinland-Pfalz zahlen auch die Länder Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen einen solchen Ehrensold, so der GStB.

Von der Erhöhung der Aufwandsentschädigung in Rheinland-Pfalz profitieren auch tausende von ehrenamtlichen Ratsmitgliedern und Beigeordneten. Die letzte Erhöhung gab es laut GStB zum 1. Januar 2016.