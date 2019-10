Die Tat sorgte im März bundesweit für Aufsehen: Die 21-jährige Syndia aus Worms soll von ihrem Freund erstochen worden sein. Jetzt muss sich der abgelehnte Asylbewerber wegen Mordes vor dem Mainzer Landgericht verantworten.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren der damals 28-jährige Tunesier und Syndia erst wenige Monaten ein Paar. Es soll eine Liebesbeziehung gewesen sein, die von Auseinandersetzungen geprägt gewesen sei, so die Anklage.

Die beiden lebten zusammen in einem Zimmer im Haushalt von Syndias Vater in Worms. Dort soll es Aschermittwoch am frühen Morgen erneut zum Streit zwischen den beiden gekommen sein.

Mehr als zehn Messerstiche

In dessen Verlauf habe der Angeklagte dann unvermittelt zu einem Küchenmesser gegriffen und mehr als zehn Mal auf die junge Frau eingestochen, so die Anklage. Syndia erlag kurz danach ihren schweren Verletzungen. Laut Staatsanwaltschaft hat sich der Angeklagte dabei das Überraschungsmoment bewusst zu Nutze gemacht.

Verdächtiger stellt sich selbst

Der Angeklagte floh zunächst, stellte sich aber wenig später der Polizei. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war er vor der Tat nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten. Er soll an einer psychotischen Störung leiden. Ob dem so ist, sollen Gutachter klären.

Angeklagter sollte abgeschoben werden

Der Angeklagte war nach Angaben der Behörden seit Oktober 2017 in Deutschland, sein Asylantrag war abgelehnt worden, demnach hatte er zum Zeitpunkt der Tat keine Aufenthaltsgenehmigung mehr. Er war wenige Tage zuvor zur Fahndung ausgeschrieben worden, weil er abgeschoben werden sollte.

Trauer und Hass

Die Tat hatte in Worms große Anteilnahme ausgelöst. An einem Trauermarsch durch die Stadt hatten mehr als 500 Menschen teilgenommen.

Die Tat hatte aber auch rechte Hetze im Internet zur Folge. So erhielt der damalige Wormser Oberbürgermeister Michael Kissel (SPD) Morddrohungen, nachdem er öffentlich zum Zusammenhalt in der Stadt aufgerufen hatte. Die Polizei ermittelte einen der verantwortlichen Hetzer, dieser musste 500 Euro Strafe zahlen.