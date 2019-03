"Am Aschermittwoch ist alles vorbei", heißt es in einem Lied. In Bad Kreuznach geht die katholische Kirche zum Start der Fastenzeit neue Wege.

Normalerweise wird das Aschekreuz am Aschermittwoch im Rahmen eines Gottesdienstes gespendet - jetzt auf der Straße. Das kurze Ritual am Kornmarkt in Bad Kreuznach richtet sich nach Angaben der Veranstalter vor allem an Eilige und Berufstätige. "Viele Menschen haben an Aschermittwoch zeitlich nicht die Möglichkeit, einen bewussten Start in die Fastenzeit zu setzen", sagt Bernhard Dax vom Projekt Naheraum der katholischen Kirche. "Wir möchten trotzdem allen die Möglichkeit geben, mit einem persönlichen Ritual in die Fastenzeit zu starten".

Aschekreuz erinnert an Sterblichkeit

Sich ein Aschenkreuz abzuholen wird genauso einfach sein wie der Kaffeebecher zum Mitnehmen. "Wir überfallen niemanden", ergänzt Bernhard Dax. Es werden zwei Formen angeboten: Entweder wird Asche über das Haar gestreut, oder es wird ein Kreuz mit Asche auf die Stirn gemalt. Dabei werden jeweils die Worte gesprochen: "Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst." Die Aktion endet um 16 Uhr.

Gottesdienste in Mainz, Worms und Koblenz

In Mainz wird das Aschekreuz am Mittwochmorgen unter anderem im Mainzer Dom und in der katholischen Kirche St. Peter vergeben. Um 17 Uhr hält Bischof Peter Kohlgraf dann im Dom ein Pontifikalamt zum Aschermittwoch. Auch hier können sich Gläubige ein Aschekreuz auf die Stirn malen lassen. In Worms-Abenheim beginnt der Gottesdienst um 18 Uhr, in Koblenz um 19 Uhr in der Jakobuskirche.

Aktion Autofasten beginnt

Die katholischen Bistümer, darunter das Bistum Trier und das Bistum Mainz, sowie die evangelischen Kirchen im Rheinland und in Hessen-Nassau, rufen an Aschermittwoch wieder zum Autofasten auf. Nach Angaben der Veranstalter werden Menschen eingeladen, das Auto durch Radfahren oder durch Busse und Bahnen zu ersetzen oder einfach zu Fuß zu gehen. Wenn das Auto nicht zu ersetzen ist, bieten sich als Alternativen: spritsparend fahren, Elektromobile ausprobieren, Fahrgemeinschaften bilden oder das Auto, etwa im Rahmen von Car-Sharing, mit anderen zu teilen. Mitmachen kann man unter www.autofasten.de.

Anja Gockel verzichtet auf Süßigkeiten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, während der Fastenzeit auf etwas zu verzichten. Die Mainzer Modedesignerin Anja Gockel zum Beispiel beteiligt sich schon seit Jahren nach Fastnacht am Fasten. In diesem Jahr verzichtet sie auf Alkohol und Süßigkeiten. Sie sagte: "Das ist nicht notwendig und für den Körper nicht gut." Sie könne sich aber auch vorstellen, auf ganz andere Dinge zu verzichten. "Da bin ich relativ frei."

Verzicht ist etwas, was uns gut tut, um wieder zu sehen, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Modedesignerin Anja Gockel

Das Fasten sei für sie nicht religiös, sondern spirituell motiviert. "Wir sind eine religionsverbindende Familie", sagte die Mutter von vier Kindern. Auf die Frage, worauf sie nicht verzichten würde: "Worauf man gar nicht verzichten kann, sollte man als Erstes verzichten. Das ist doch der Grundgedanke."

Die Fastenzeit endet am Karsamstag.