Die Bauarbeiten an der Theodor-Heuss-Brücke konnten früher beendet werden als geplant. Das teilte die Stadt Wiesbaden mit. Die Brücke soll am Mittwoch für alle wieder freigegeben werden.

Am frühen Mittwochnachmittag sollen alle Fahrzeuge wieder die Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden nutzen können. In den letzten Wochen durften wegen der Bauarbeiten lediglich Busse, Taxis, Radfahrer und Fußgänger die Brücke über den Rhein überqueren. Autofahrer mussten Umleitungen über die Autobahnen in Kauf nehmen.

Schäden an Übergangskonstruktionen

Bei einer routinemäßigen Überprüfung im vergangenen Jahr waren Schäden an den Übergangskonstruktionen der Theodor-Heuss-Brücke festgestellt worden. Die sogenannten Traversenlager mussten noch in diesem Winter ausgetauscht werden, da man sonst nach Angaben der Stadt Wiesbaden erhebliche Folgeschäden an der Brücke riskiert hätte.

"Gute Neuigkeiten" Stadt Wiesbaden

In einer Mitteilung schreibt der Wiesbadener Verkehrsdezernent Andreas Kowol (Grüne): "Dass die Brückensperrung nun früher als vorgesehen aufgehoben werden kann, sind gute Neuigkeiten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen im Tiefbau- und Vermessungsamt und bei der ausführenden Firma für die schnelle und zuverlässige Arbeit."