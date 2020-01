Bei einer Kundgebung gegen Russland und das syrische Assad-Regime sind in Mainz Aktivisten einer als salafistisch geltenden Gruppe aufgetreten. Aufnahmen des SWR zeigen, wie Aktivisten Flyer verteilen und Spenden sammeln.

Ein Aktivist wirbt zudem in einer Ansprache für die Gruppierung. Bei ihr handelt es sich um den Verein "Ansaar International“, der seinen Sitz in Düsseldorf hat und nach eigenen Angaben Hilfsprojekte im In- und Ausland betreibt. Einen lokalen Ableger des Vereins gibt es auch in der Region Mainz/Wiesbaden.

Verfassungsschutz stuft Gruppe als salafistisch ein

"Ansaar International“ wird in den aktuellen Verfassungsschutzberichten von Nordrhein-Westfalen, Bayern und Rheinland-Pfalz als salafistisch eingestuft. So heißt es im entsprechenden Bericht aus Nordrhein-Westfalen, trotz Vermeidung öffentlicher Veranstaltungen mit bekannten extremistischen Salafisten gebe es "keine Abkehr des Vereins von extremistisch-salafistischen Bestrebungen".

Die Demonstranten griffen Syriens Machthaber Assad und Russlands Präsident Putin an. SWR

Im vergangenen April hatte es zudem im Rahmen eines Verbotsverfahrens gegen den Verein deutschlandweit Hausdurchsuchungen gegen Aktivisten gegeben. Laut Bundesinnenministerium steht "Ansaar International" - neben einer weiteren Gruppe - an der Spitze eines islamistischen Netzwerks. Es bestünden Anhaltspunkte dafür, dass dieses die von der EU als Terrororganisation eingestufte Hamas finanziell und propagandistisch unterstützt habe.

"Ansaar" schweigt zu mutmaßlicher Hilfe für Hamas

Auf SWR-Anfrage teilte das Bundesinnenministerium mit, die Ermittlungen dazu dauerten noch an. Schriftliche Nachfragen des SWR zu den Vorwürfen ließ "Ansaar International" unbeantwortet. Der Verein verwies stattdessen auf einen aktuellen Podcast der Zeitung "Nordkurier", der die Frage "sehr gut" beantworte. In diesem Podcast wird unter anderem berichtet, dass der Leiter der Organisation, Abdurahman Kayser, die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit schätze und es genieße, in einem Land zu leben, in dem er seine Religion frei ausleben könne.

Mit solchen Tüten warben "Ansaar International"-Aktivisten bei der Demo in Mainz um Spenden. SWR

Ayman Sabbagh, Veranstalter der Demo in Mainz, verteidigte im Interview mit dem SWR die Teilnahme der "Ansaar International"-Aktivisten: "Es gibt keine Gerichtsurteile, die 'Ansaar International' ihre Tätigkeiten verbieten. Es sind alles nur Vorwürfe, bodenlose Vorwürfe, bis heute. Es ist nichts bewiesen. Und das sind Menschen, die helfen und helfen wollen." Man nutze die Kontakte zu "Ansaar International", um die Menschen in der Bürgerkriegsregion Idlib zu unterstützen. Die Organisation habe in Syrien mit die größten Hilfsprojekte.

Migrationsbeirat gegen Kooperation mit "Ansaar International"

Die Vorsitzende des Mainzer Migrationsbeirats, Peimaneh Nemazi-Lofink, verurteilte die Kooperation mit der Organisation. Dem SWR teilte sie schriftlich mit: "'Ansaar International' und vergleichbare Organisationen haben keinen Platz in unserer weltoffenen Stadt Mainz."