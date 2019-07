Live-Konzerte und ein großes Feuerwerk gibt es an diesem Wochenende bei den "Mainzer Sommerlichtern" in der Landeshauptstadt. Wir haben das Wichtigste zum Fest zusammengefasst.

Dauer 0:41 min Musikprogramm auf sechs Bühnen Im Mittelpunkt der diesjährigen Sommerlichter steht die Musik. Auf insgesamt sechs Bühnen links und rechts des Rheins spielen an allen Tagen deutsche Bands und "Mainzer Originale" treten auf.

Bei der vierten Auflage der Sommerlichter steht bis Sonntag die Musik im Mittelpunkt - neben dem Feuerwerk als großes Highlight. Insgesamt sechs Bühnen gibt es rechts und links des Rheins, unter anderem am Rathaus, am Kaisertor, am Raimundi-Tor und an der Reduit in Mainz-Kastel.

Musikalisches Highlight am Freitagabend ist der Auftritt von Sänger Laith Al-Deen am Rathaus. Vorher stehen "Se Bummtschacks" aus Mainz auf der Bühne. Ein sportliches Highlight gibt es am Samstag: Auf der Bühne am Kaisertor stellt sich die Mannschaft von Mainz 05 vor, bevor der Musik-Countdown zum Feuerwerk beginnt. Am Sonntag steht mit Oliver Mager noch ein Mainzer Original auf der Bühne. Der Sonntag ist außerdem Familientag mit viel Programm für die kleinen Gäste.

Popsänger Laith Al-Deen steht in Mainz am Freitag auf der Bühne dpa Bildfunk Picture Alliance

Das Feuerwerk

Am Samstag gegen 22:45 Uhr ist es so weit: Das große Feuerwerk über dem Rhein beginnt. Gute 30 Minuten wird der Himmel mit Musik erleuchtet. Das Feuerwerk wird an drei Stellen gleichzeitig gezündet, ein Mal nördlich und zwei Mal südlich der Theodor-Heuss-Brücke. Die Brücke selbst ist während des gesamten Feuerwerks gesperrt - auch für Fußgänger. Laut Veranstalter ist die Sicht vom gesamten Rheinufer aus auf das Feuerwerk sehr gut. Die Musik zum Feuerwerk wird auf dem gesamten Festgelände übertragen. Auch vom Rhein aus lässt sich das Feuerwerk gut beobachten - für verschiedene Schiffe gibt es für Samstagabend noch Tickets.

Die Hitze und Trockenheit der vergangenen Tage hat übrigens keinen Einfluss auf das Feuerwerk. "Das Feuerwerk wird planmäßig abgeschossen", sagte Sprecherin Susanne Ranglack von mainplus Citymarketing dem SWR.

An- und Abreise zum Fest

Die Veranstalter rechnen wie im vergangenen Jahr mit viel Besucherandrang. Sie empfehlen deshalb die Anreise mit Bus und Bahn. Für die Hin- und Rückfahrt in Mainz und Wiesbaden wird dafür ein vergünstigtes Busticket angeboten. Am Samstagabend nach dem Feuerwerk werden zum regulären Fahrplan zusätzliche Busse eingesetzt. Alle Sonderfahrpläne hat die Mainzer Mobilität hier veröffentlicht.

Rund um das Feuerwerk am Samstag kündigen die Veranstalter gleich mehrere Straßensperrungen an: So wird die Theodor-Heuss-Brücke zwischen 22 Uhr und 23.30 für Fußgänger gesperrt, für Pkw und Busse bleibt sie sogar bis circa 1 Uhr dicht. Auch die Rheinallee und anliegende Straßen werden am Samstagabend bis 1 Uhr gesperrt.

Besonders wichtig ist das für Autofahrer: Die Ein- und Ausfahrten der Parkhäuser am Rathaus, am Rheinufer, am Brand, Löhrstraße und Malakoff Passage sind am Samstag rund um das Feuerwerk gesperrt. Erst ab 1 Uhr nachts sind alle Ausfahrten wieder geöffnet.