Hat der irakische Asylbewerber in Wiesbaden eine 11-Jährige vergewaltigt? Neben dem Mordprozess wegen des Todes der 14-jährigen Susanna aus Mainz, hat das zweite Verfahren gegen Bashar begonnen.

Dem Iraker wird neben der Tötung und Vergewaltigung der Mainzer Schülerin Susanna auch die Vergewaltigung einer 11-Jährigen aus Wiesbaden vorgeworfen.

Ali Bashar soll das Mädchen nach Angaben der Staatsanwaltschaft mehrfach vergewaltigt haben - alleine und zusammen mit einem 14-jährigen Afghanen. Laut Anklage wurde das Mädchen in einer Wiesbadener Flüchtlingsunterkunft und ein zweites Mal in der Nähe eines Wiesbadener Suüermarktes missbraucht.

Spät die Polizei informiert

Das Opfer hatte sich erst Wochen danach seinen Eltern und dann der Polizei offenbart. Die Verhandlung gegen Ali Bashar und seinen Mittäter findet vor der Jugendstrafkammer des Wiesbadener Landgerichts statt. Die Richter haben zu Beginn des Prozesses die Öffentlichkeit ausgeschlossen, weil das Opfer und einer der Angeklagten noch sehr jung sind.

Eine Gesamtstrafe in beiden Verfahren

Sollte der angeklagte Ali Bashar in beiden Verfahren verurteilt werden, wird die Strafe beider Prozesse in einer Gesamtstrafe zusammengefasst. Wird er im ersten Verfahren wegen Mordes zur Höchststrafe, also zu lebenslanger Haft verurteilt, kann eine mögliche Strafe wegen Vergewaltigung in diesem Prozess die lebenslange Haft aber nicht verlängern.