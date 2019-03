per Mail teilen

Am zweiten Prozesstag im Mordfall Susanna will Ali Bashar keine Aussage machen. Er hatte bereits gestanden, die 14-jährige Schülerin aus Mainz getötet zu haben.

Nach dem Aufsehen erregenden Prozessauftakt in der Vorwoche ist die Verhandlung gegen Ali Bashar am Montag fortgesetzt worden. Vor dem Landgericht Wiesbaden bestätigten seine beiden Verteidiger zu Beginn, dass er zunächst keine weitere Aussage machen will.

Zweiter Prozesstag im Fall Susanna Nach dem Aufsehen erregenden Prozessauftakt in der Vorwoche ist die Verhandlung gegen Ali Bashar am Montag fortgesetzt worden.

Polizisten als Zeugen geladen

Die Kammer will am Montag mehrere Polizeibeamten als Zeugen hören, die bei der Suche nach dem Mädchen aus Mainz dabei waren und an dem Fundort der Leiche Spuren sicherten.

Geplant sei außerdem, dass sich das Schwurgericht mit den Urkunden zum Aufenthaltsrecht von Ali Bashar beschäftigt. Der Asylantrag der Familie war abgelehnt worden. Sie hatte jedoch Widerspurch eingelegt und war somit in Deutschland geduldet.

Der zweite Prozesstag ist ruhiger als der erste. Nach SWR-Informationen sind weniger Medienvertreter und weniger Zuschauer vor Ort. Mit dabei sind wieder Susannas Mutter und Lebensgefährte als Nebenkläger, auch Susannas Vater sitzt wieder mit im Zuschauerraum.

Der erste Prozesstag am vergangenen Dienstag war für Beobachter überraschend schnell zu Ende gegangen. Ali Bashar hatte sich zunächst über einen Dolmetscher ausführlich zu seiner Person und zum Tattag geäußert, bevor er dann plötzlich nichts mehr sagte. Er wolle erst einmal keine Fragen mehr beantworten, ließ er verlautbaren, vielleicht ein anderes mal.

Zuvor hatte der 22-jährige Iraker vor Gericht zugegeben, die 14-jährige Schülerin Susanna aus Mainz im Mai vergangenen Jahres getötet zu haben. Eine Vergewaltigung bestritt er nach wie vor.

Vergewaltigungsprozess beginnt am Dienstag

Am Dienstag beginnt vor der Jugendstrafkammer des Wiesbadener Landgerichts ein zweiter Prozess gegen Ali Bashar und einen 14-jährigen Asylbewerber aus Afghanistan. Die beiden sollen mehrfach ein 11-jähriges Mädchen aus Wiesbaden vergewaltigt haben. Dieser Prozess findet wahrscheinlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil der Mitangeklagte noch ein Teenager ist.