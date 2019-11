per Mail teilen

Bei der Wahl des Mainzer Oberbürgermeisters steht am Sonntag die Stichwahl an: Amtsinhaber Michael Ebling von der SPD tritt gegen den parteilosen Nino Haase an. Zuletzt war der Ton zwischen den beiden rauer geworden.

Am Sonntag um 18 Uhr ist der Wahlkampf in Mainz vorbei, dann werden bei der Oberbürgermeister-Stichwahl die Stimmen ausgezählt. Doch in den Tagen zuvor konnten sich die Wähler mehrfach einen Eindruck von Amtsinhaber Michael Ebling (SPD) und seinem Herausforderer Nino Haase (parteilos) machen. Haase wird von CDU, ödp und Freien Wählern unterstützt. Die Grünen haben eine Wahlempfehlung für Ebling ausgesprochen.

Amtsinhaber Ebling lag im ersten Wahldurchgang vorne

Eine Stichwahl war nötig geworden, weil im ersten Wahldurchgang keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit auf sich vereinen konnte. Ebling erhielt mit 41 Prozent die meisten Stimmen. Nino Haase kam auf Platz zwei mit 32,4 Prozent der Stimmen. Nicht in die Stichwahl schafften es Tabea Rößner von den Grünen (22,5 Prozent), Martin Malcherek von den Linken (2,8 Prozent) und Martin Ehrhardt von "Die Partei" (1,4 Prozent).

Dauer 0:49 min Ebling und Haase nach dem ersten Wahldurchgang Bei der Oberbürgermeisterwahl in Mainz hat keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. Die Stichwahl entscheidet nun. So äußerten sich Michael Ebling (SPD) und Nino Haase (parteilos) nach dem ersten Wahldurchgang.

Gesicht zeigen bis kurz vor Schluss

Im Wahlkampf-Endspurt ging es weniger um die inhaltliche Diskussion über die bekannten Streitpunkte Wohnen, Verkehr und Stadtentwicklung, sondern mehr darum, das Gesicht zu zeigen. Die Wähler sollen die Kandidaten als glaubwürdig erleben. Ebling sucht den Kontakt zu jüngeren Wählern, er steht frühmorgens am Südbahnhof und verteilt Süßes an Studenten, führt auf Facebook ein Interview mit einem Mainzer Clubbetreiber und bietet sich am Freitagabend vor der Stichwahl vor einem Ausgeh-Hotspot zum Gespräch an. Im Netz zeigt er sich bei seiner langjährigen Friseurin und betont den Schulterschluss mit seinem Frankfurter Kollegen, Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD).

Dauer 0:21 min Haase vor OB-Stichwahl in Mainz Am Sonntag wird in Mainz ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Amtsinhaber Michael Ebling (SPD) tritt gegen Herausforderer Nino Haase (parteilos) zur Stichwahl an.

Haase lädt kurz vor Ende des Wahlkampfs zu Essen, Getränken und Musik in die Alte Lokhalle ein. In dem alten Industrie-Denkmal fanden in der Vergangenheit politische Elefantenrunden und Rededuelle von rheinland-pfälzischen Spitzenkandidaten statt. Unterstützt wird der Politik-Quereinsteiger von der früheren langjährigen Bürgermeisterin von Frankfurt, Petra Roth (CDU), und Fastnachtsgröße Thomas Neger. Haase verteilt als Wahlkampfpräsente Bananen und betont, dass sie plastikfrei sind.

Dauer 0:24 min Ebling: Antworten finden auf Fragen des Klimaschutzes und der Verkehrswende Ebling: Antworten finden auf Fragen des Klimaschutzes und der Verkehrswende

Trump-Vergleich sorgt für Aufsehen

Der Ton zwischen den beiden Kontrahenten Haase und Ebling wurde zuletzt rauer. Auf einer der letzten großen Podiumsdiskussion vor der Wahl ging ein Raunen durchs Publikum als Ebling zu einem Trump-Vergleich ausholte. Haase hatte zuvor dem amtierenden Bürgermeister vorgeworfen, dass Leitlinien für Bürgerbeteiligungen schon vor acht Jahren angekündigt worden seien und nichts geschehen sei. "Weil man dazu Fraktionen braucht, die das beschließen wollen", entgegnete Ebling und im weiteren Verlauf sagte er: "Vielleicht ist Ihre Vorstellung als Oberbürgermeister, wie Donald Trump Dekrete zu unterschreiben." Darauf konterte Haase, wer andere als Trump bezeichne, sei selber nah an einer populistischen Sprache dran.

Ob die Menschen in Mainz für einen Wechsel mit Nino Haase stimmen oder ob sie Michael Ebling im Amt bestätigen, dürfte sich um circa 19.30 Uhr am Sonntag zeigen. Dann werden die ersten Auszählungsergebnisse erwartet. Insgesamt 161.967 Wahlberechtigte sind zur Wahl aufgerufen. Die reguläre Amtszeit beträgt für den Oberbürgermeister acht Jahre.