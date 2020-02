Der Mainzer Klimaforscher Gerald Haug ist neuer Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Bei einem Festakt in Halle wurde er offiziell ins Amt eingeführt.

Haug erhielt am Donnerstag in Halle die Amtskette von seinem Vorgänger, dem Mikrobiologen Jörg Hacker. Der Staatsminister im Kanzleramt, Hendrik Hoppenstedt, gratulierte dem 51-Jährigen im Namen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Sie hatte ihre Teilnahme angesichts der Gewalttat von Hanau kurzfristig abgesagt.

Dem neuen Präsidenten wünschte Merkel einen erfolgreichen Einstieg in das Amt. Haug tritt es am 1. März für fünf Jahre an. Aus Haugs Sicht haben derzeit Themenbereiche wie der Klimawandel, die Digitalisierung und die globale Gesundheit hohe Priorität. Zur Arbeit der Akademie sagte er: "Wir müssen in der Lage sein, auf nationaler wie internationaler Ebene gesellschaftlich brennende Themen innerhalb weniger Wochen zu bearbeiten."

Haug forscht zur Entwicklung des Klimas

Der Wissenschaftler beschäftigt sich unter anderem mit der Entwicklung des Klimas der letzten Jahrtausende bis Jahrmillionen. Er ist seit 2012 gewähltes Mitglied der Leopoldina. Haug hat unter anderem als Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz gearbeitet.

Die Leopoldina berät die Politik unabhängig und auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zu gesellschaftlich relevanten Themen. Die Spannbreite reicht von ethischen Fragen in der Medizin bis hin zur Digitalisierung. Der Akademie gehören rund 1.600 Mitglieder an, darunter Nobelpreisträger. Die Leopoldina gilt als die Stimme der Wissenschaft im In- und Ausland.