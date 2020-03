per Mail teilen

Der Kreis Alzey-Worms erhält knapp 200.000 Euro vom Land, um die Inklusion in Schulen zu fördern. Die Gelder werden nach Angaben von Landrat Sippel für Einsätze der Integrationshilfe und der Schulsozialarbeit, für soziale Gruppenarbeit am Nachmittag sowie für die Ausstattung der Räume und für die Anschaffung von Lehrmaterial verwendet. Insgesamt zahlt das Land Rheinland-Pfalz jährlich zehn Millionen Euro, um Kommunen bei ihren inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben in Schulen zu unterstützen.