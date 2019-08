Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Alzey-Worms bekommt eine neue Führung. Die Verwaltung reagiert damit auf die Querelen zwischen der bisherigen Amtsleiterin und den Mitarbeitern. Monatelang gab es Meinungsverschiedenenheiten zwischen der Leiterin des Gesundheitsamtes und einem Großteil der Mitarbeiter über die Amtsführung. In der Folge meldeten sich viele krank, andere wendeten sich an den Personalrat. Sie drohten damit, zu kündigen. Dann meldete sich auch die Amtsleiterin krank. Die Kreisverwaltung setzte ein externes Beratungsunternehmen ein, um die Situation zu beruhigen und eine Lösung zu finden. Nun wird die Amtsleiterin versetzt. Die Strukturen im Gesundheitsamt sollen zusammen mit der Beraterfirma geändert, in der Folge soll auch eine neue Führung berufen werden. Ziel sei ein gutes Klima zu schaffen, heißt es in einer Mitteilung.