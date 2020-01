per Mail teilen

Nach einem Brand in Alsheim (Kreis Alzey-Worms) ist das betroffene Wohnhaus einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar. Die Ermittler vermuten fahrlässige Brandstiftung als Ursache.

Gegen 19:15 Uhr am Sonntagabend waren die Einsatzkräfte zu dem Wohnhaus auf dem Gelände eines Weingutes in der Nähe des Alsheimer Schlosses gerufen worden. Nach Angaben der Wormser Polizei stand das Haus bereits in Flammen, als Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eintrafen.

Nach gut einer Stunde seien die Löscharbeiten beendet gewesen, dabei habe die Feuerwehr verhindern können, dass die Flammen auf ein angrenzendes Haus übergriffen.

Hoher Schaden

Die drei Bewohner des Hauses waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zuhause. Eine Feuerwehrfrau wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

Das Wohnhaus einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 250.000 Euro.

Ursache unklar

Als Brandursache vermuten die Ermittler fahrlässige Brandstiftung. Nach Angaben eines Sprechers könnte eine brennende Kerze, die vergessen wurde, das Feuer ausgelöst haben.