Die Mainzerin Maria Einsmann lebt zwölf Jahre lang als Mann, um arbeiten zu können. Dann fliegt ihre Tarnung auf - mit Folgen. Heute - über 90 Jahre später - wird sie mit dem Maria-Einsmann-Platz geehrt.

Zwölf Jahre lang fällt niemanden auf, dass der Familienvater, Arbeiter und Gewerkschafter Joseph Einsmann in Wirklichkeit eine Frau namens Maria ist.

Dauer 2:47 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Maria Einsmann - eine Frau, die Vater wurde Die unglaubliche Geschichte der Maria Einsmann: Vor über 90 Jahren lebte Maria als Joseph, um arbeiten zu können. Jetzt wurde in Mainz ein Platz nach ihr benannt. Video herunterladen (6,7 MB | MP4)

Die geborene Maria Mayer heiratet 1912 in Karlsruhe Joseph Einsmann. Das Paar trennt sich noch während des Ersten Weltkriegs, lässt sich später auch scheiden. In der Hoffnung in Mainz eine Arbeit zu finden, kommen Maria Einsmann und ihre Freundin Helene Müller 1919 in die Landeshauptstadt. Müller ist ebenfalls von ihrem Mann getrennt und wird später geschieden.

Maria Einsmann mit Helene Müller und ihren Kindern Stadtarchiv Mainz

Maria Einsmann nimmt Identität vom Ex-Gatten an

Doch die Chancen, als Frau eine Stelle zu finden, sind auch in Mainz schlecht. Arbeitsangebote in den Betrieben gibt es lediglich für kriegsheimkehrende Männer. Um ihren Lebensunterhalt wenigstens halbwegs zu sichern, zieht Maria Einsmann kurzerhand den Anzug ihres Ex-Gatten an, lässt sich die Haare kurz schneiden und gibt sich beim Mainzer Arbeitsamt mit den Papieren von Joseph Einsmann als solcher aus - mit Erfolg.

Maria Einsmann arbeitet beim Fuhrpark der in Mainz stationierten französischen Truppenteile, anschließend bei einer Wach- und Schließgesellschaft und in weiteren Betrieben.

1931 widerfährt Maria als Joseph Einsmann ein Arbeitsunfall bei der Blechdruckerei der Erdal-Werke. Ihr soll eine Rente zugesprochen werden. Dabei fällt dem Versicherungsamt in Berlin auf, dass gleich zwei Invalidenkarten mit identischen Daten auf einen Joseph Einsmann ausgestellt sind.

Helene Müller arbeitet anfangs als Zimmermädchen in einem von den Franzosen besetzten Hotel, später dann als Arbeiterin in Mainzer Betrieben. Sie bringt zwei Kinder auf die Welt, 1921 und 1930. Maria Einsmann und Helene Müller geben Maria als Vater der beiden Kinder beim Mainzer Standesamt an.

Zeitungen stürzen sich auf Mainzer Geschichte

Die Entdeckung der Frau in Männerkleidung löst im August 1931 ein großes Medienecho aus. Zeitungen aus dem In- und Ausland berichten von "Frau Vater". Journalisten schreiben von Hochachtung - von einer Frau, die aus Not handelt, keine Arbeit scheut und eine Familie ernährt. Doch das Gesetz sieht das anders. 1932 muss sich Einsmann wegen einer sogenannten intellektuellen Urkundenfälschung, also der vorsätzlichen Personenstandsänderung, und der Kindesunterschiebung verantworten.

Die beiden Frauen scheuen sich, obwohl sie aufgeflogen sind, der Öffentlichkeit nicht. Aus einer Fotografie, die sie als Ehepaar mit den zwei Kindern zeigt, werden Postkarten. Maria Einsmann verkauft sie eigenhändig in Mainzer Lokalen.

Nebenher entstehen zwei psychiatrische Gutachten, um die "wahren" Motive von Einsmann zu ergründen. Einsmann streitet jedoch jede in den Gutachten geäußerte Unterstellung, sie sei eine "Transvestitin vierter Gruppe" mit unwiderstehlichem Drang zur Verkleidung, ab.

Maria Einsmann mit Krawatte Stadtarchiv Mainz

Bewährungsstrafe für beide Frauen

Am Ende der rund dreistündigen Verhandlung steht das Urteil: ein Monat Gefängnis auf Bewährung für Maria Einsmann und vier Wochen, ebenfalls auf Bewährung, für Helene Müller. Die beiden Frauen akzeptieren das Urteil. Anschließend wird es ruhiger um die zwei Frauen. Sie wohnen weiterhin zusammen, Maria Einsmann behält sogar ihre Stelle bei Erdal. Sie stirbt 1959 mit 74 Jahren, Müller 1993 mit 99 Jahren in Mainz.

Der Maria-Einsmann-Platz

Am 6. März 2020 wird Einsmann zum 61. Todestag und dem Internationalen Frauentag am 8. März mit dem Maria-Einsmann-Platz in Mainz geehrt. Damit wolle die Stadt eine Frau mit einer ungewöhnlichen Lebensgeschichte würdigen. Mit dem Umbau der Großen Langgasse soll der neugeschaffene Platz dafür genutzt werden.