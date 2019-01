Die Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen im Fall der getöteten Susanna aus Mainz abgeschlossen. Rund acht Monate nach dem Tod der 14-Jährigen erhebt sie gegen den 21-jährigen Ali B. drei Anklagen.

Die Wiesbadener Staatsanwaltschaft teilte am Mittwoch mit, dem irakischen Staatsangehörigen Ali B. würden im Fall Susanna Vergewaltigung und Mord aus Heimtücke sowie Verdeckung einer Straftat vorgeworfen. Die Ermittler gehen davon aus, dass Ali B. die 14-Jährige in Wiesbaden-Erbenheim erwürgt hat, um zu verhindern, dass sie bei der Polizei die vorhergehende Vergewaltigung meldet.

Über die Anklage war bereits im November berichtet worden. Nun seien alle Verfahrensbeteiligten offiziell informiert.

Vergewaltigung einer Elfjährigen

Die zweite Anklage bezieht sich auf ein elfjähriges Mädchen. Dieses soll Ali B. zweimal vergewaltigt haben. Ein mindestens 14-Jähriger, der dabei gewesen sein soll, ist ebenfalls angeklagt. Er soll auch das Mädchen vergewaltigt haben. Einmal zusammen mit Ali B., in einem weiteren Fall zusammen mit dessen Bruder.

Die dritte Anklage bezieht sich auf einen Vorfall im Wiesbadener Kurpark. Ali B. soll einen Mann mit einem Messer bedroht, gewürgt und ausgeraubt haben.

Der irakische Flüchtling hatte gestanden, in der Nacht zum 23. Mai 2018 Susanna getötet zu haben. Die Leiche wurde erst am 6. Juni in einem Waldstück in Wiesbaden gefunden. Die Vergewaltigung der 14-Jährigen sowie der Elfjährigen stritt Ali B. in Vernehmungen jedoch ab.

Keine Ermittlungen gegen Bundespolizeichef

Wenige Tage nach dem Tod von Susanna war Ali B. aus einer Wiesbadener Flüchtlingsunterkunft zusammen mit seinen Eltern und Geschwistern in den kurdisch kontrollieren Nordirak ausgereist. Die kurdischen Sicherheitsbehörden nahmen ihn dort kurz nach dem Leichenfund fest und übergaben ihn der Bundespolizei, die ihn zurück nach Hessen brachte.

Ein Ermittlungsverfahren wegen der Rückführung stellte die Staatsanwaltschaft Frankfurt unterdessen ein. Es gebe keinen hinreichenden Tatverdacht gegen Bundespolizeipräsident Dieter Romann.