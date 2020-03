Das Coronavirus - es hält die Welt in Atem. Auch, wenn es in Rheinhessen bisher nur einen bestätigten Fall gibt, ist die Angst vor der Krankheit auch hier zu spüren. Mit vielen Folgen.

Eine 64-Jährige aus Mainz hatte sich mit dem Coronavirus bei einer Reise in den Iran angesteckt. Der Fall ist am Dienstagabend bekannt geworden, seitdem liegt die Frau isoliert in der Mainzer Unimedizin. Laut des Gesundheitsamts Mainz-Bingen zeigt die Patientin leichte grippale Symptome. Wie lange die Frau isoliert sein muss, ist noch unklar.

Corona-Fall auch in Worms

Anfang der Woche wurde bereits eine Frau aus dem hessischen Lampertheim im Wormser Klinikum positiv auf das Coronavirus getestet. Da die Frau nur sehr leichte Krankheitssymptome zeigte, wurde sie laut Klinikum nach Hause in die Quarantäne entlassen.

Die Leitung des Wormser Krankenhauses teilt aktuell mit, dass Coronavirus-Verdachtsfälle ab sofort in Zelten vor der Klinik untersucht würden. Dies solle nur eine Übergangslösung sein, bis Container aufgestellt werden können. Die Zelte sind von 10 Uhr vormittags bis 22 Uhr geöffnet. Außerdem bittet das Klinikum, dass Krankenbesuche auf ein Minimum reduziert werden. Für isolierte Patienten ist nur eine Besuchsperson pro Tag zugelassen.

Abgesagte Veranstaltungen wegen Corona

In Wiesbaden wurde eine Kundgebung der Landwirte wegen des Corona-Virus abgesagt, die Ortsgemeinde Nackenheim hat ihr Frühlingsfest Ende März aus dem gleichem Grund gecancelt. In Mainz fällt ein medizinischer Kongress in der Rheingoldhalle aus, derzeit diskutiert die Stadt, ob der Marathon im Mai stattfinden kann. Die Rheinland-Pfalz-Ausstellung in Mainz ist trotz des Coronavirus derzeit nicht gefährdet, teilte der Geschäftsführer der Messe Kreuser auf SWR-Anfrage mit.

Corona sorgt für Einbrüche im Tourismus

Die mainzplus Citymarketing GmbH erwartet wegen des Coronavirus in Mainz Einbrüche im Tourismus. Laut der für das städtische Marketing zuständigen Gesellschaft gibt es bei Hotels in der Region bereits massive Einbrüche.

Die Kunden sind vorsichtiger geworden, (...) wir wissen von den Hotels, dass sie mittlerweile mehr Stornos haben als Buchungen. (...) Große Unternehmen haben Reiseverbote für ihre Mitarbeiter gegeben. (..) Es wird die nächsten Monate düster ausschauen für den Tourismus hier. August Moderer, Geschäftsführer mainzplus CITYMARKETING

Als Kompensation für die Einbrüche will die Mainzer Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz (CDU) für das kommende Jahr mehr Veranstaltungen nach Mainz holen. Bei finanziellen Hilfen für kriselnde Hotels sieht Matz aber vor allem den Bund in der Pflicht.

Chemiekonzern Werner & Mertz mit reißendem Absatz

Das Unternehmen Werner & Mertz in Mainz-Mombach hat auf SWR-Anfrage mitgeteilt, dass wegen Corona die Produktion von Hygienartikeln wie Seifen auf Hochtouren läuft. Sie hätten eine Umsatzsteigerung von 20%, so eine Sprecherin, kämen aber auch produktionstechnisch an ihre Grenzen.

Angst vor Coronavirus: Hamsterkäufe

Die Mainzer gehen in Sachen Corona offenbar auf Nummer sicher und kaufen auf Vorrat ein. Viele Regale in den Supermärkten sind leergefegt, Engpässe gibt es vor allem bei Desinfektionsmitteln und anderen Hygienartikeln.